Escrivão da PF é investigado por suspeita de vazar operação a esquema bilionário

A Polícia Federal identificou indícios de que um escrivão da própria corporação teria repassado informações sigilosas a integrantes de uma organização criminosa investigada por lavagem de dinheiro, corrupção e exploração irregular de postos de combustíveis no Rio de Janeiro. O servidor Fábio Henrique Ferreira dos Santos, lotado na Delegacia de Repressão a Crimes Fazendários (Delefaz/RJ), é apontado como possível integrante de um núcleo responsável pelo vazamento de informações sobre operações policiais.

Segundo as investigações, o escrivão mantinha contatos frequentes com Pablo Jukiá Felix Ferreira, conhecido como “Pablo Russo”, apontado como principal operador econômico do esquema. A organização teria movimentado mais de R$ 7,6 bilhões por meio de uma extensa rede empresarial, especialmente no setor de combustíveis, além de manter relações com agentes públicos para assegurar proteção institucional às atividades ilícitas.

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Na decisão desta quinta-feira (15/10), o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), destaca que a investigação identificou “mensagens temporárias e a combinação de encontro presencial em 6/7/2026”, um dia antes da sexta fase da Operação Unha e Carne. Para o magistrado, a proximidade entre o policial e o investigado, às vésperas do cumprimento das medidas cautelares, reforça o risco de interferência nas investigações e de comprometimento da apuração criminal.

A suspeita também foi destacada pela Procuradoria-Geral da República (PGR), que se manifestou favoravelmente ao afastamento do servidor. “A investigação apontou a aproximação do policial com o investigado ‘PABLO RUSSO’, na agenda do qual foi salvo como ‘FABIO FEDERAL FERREIRA’”, registrou o órgão. A PGR acrescentou que o contato suspeito ocorreu na véspera da operação, da qual Pablo foi um dos alvos, e apontou “risco concreto de vazamento de informações sensíveis e de embaraço às diligências ainda pendentes”.

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A Polícia Federal também identificou o uso de mecanismos de comunicação destinados a dificultar o rastreamento das mensagens. Os investigadores apontam que Fábio teria mantido contatos frequentes com integrantes da organização criminosa, havendo indícios de possível repasse de informações sigilosas relacionadas a operações policiais. A utilização de mensagens com desaparecimento automático, somada à combinação de um encontro presencial, passou a integrar o conjunto de elementos analisados pela investigação.

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