Vorcaro depõe novamente à PF sobre negociação entre Master e BRB

A oitiva está prevista para a tarde, por videoconferência, diretamente da Papudinha, onde Vorcaro está preso preventivamente - (crédito: Reprodução/STF)

O ex-banqueiro Daniel Vorcaro presta, nesta quinta-feira (15/10), novo depoimento à Polícia Federal (PF) sobre as negociações para a venda do antigo Banco Master ao Banco de Brasília (BRB). A oitiva está prevista para a tarde, por videoconferência, diretamente da Papudinha, onde ele está preso preventivamente. Os investigadores buscam esclarecer as tratativas entre as instituições financeiras e as circunstâncias das operações sob suspeita.

Segundo a PF, entre julho de 2024 e outubro de 2025, o BRB transferiu cerca de R$ 16,7 bilhões ao grupo Master. Desse montante, R$ 12,2 bilhões correspondem a operações com indícios de fraude. O ex-presidente do banco público Paulo Henrique Costa é apontado pela corporação como o principal elo da instituição nas irregularidades. Ele também está preso preventivamente.



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Mensagens recuperadas pelos investigadores indicam que Vorcaro e Costa mantinham contato frequente e discutiam operações financeiras envolvendo os dois bancos. A apuração também levanta a suspeita de que o ex-presidente do BRB teria recebido uma oferta de aproximadamente R$ 150 milhões em imóveis como propina para facilitar o negócio. As suspeitas integram as investigações da Operação Compliance Zero.

Na terça-feira (13), Vorcaro divulgou, por meio de seu advogado, uma carta na qual reafirmou a disposição de colaborar com as autoridades. O ex-banqueiro declarou que pretende prestar esclarecimentos sobre os assuntos investigados e suas relações de forma objetiva e transparente, com responsabilidade e respeito ao devido processo legal. O depoimento de hoje foi adiado duas vezes anteriormente, após a defesa alegar falta de acesso aos autos para preparar o interrogatório. Depois da liberação do material, a oitiva foi remarcada.

Após ouvir Vorcaro, a PF deverá colher o depoimento de Paulo Henrique Costa, ainda sem data definida. O ex-presidente do BRB foi alvo de buscas em novembro de 2025, durante a primeira fase da Operação Compliance Zero, quando Vorcaro foi preso pela primeira vez. O ex-dono do Master deixou a prisão 12 dias depois, mas voltou a ter a preventiva decretada em março deste ano.