Pesquisa CNT/MDA mostra Flávio Bolsonaro com 46,8% e Lula com 45,9%

Na pesquisa espontânea, em que os nomes dos candidatos não são apresentados, Flávio Bolsonaro é citado por 45,6% dos entrevistados, e Lula, por 44,1% - (crédito: Charles Vieira e Ricardo Stuckert)

A Confederação Nacional do Transporte (CNT) divulgou, nesta sexta-feira (16/10), a 172° rodada da Pesquisa CNT Opinião, realizada em parceria com o Instituto MDA Pesquisa. Esse é o primeiro levantamento da série no segundo turno das eleições.

No cenário estipulado, o senador Flávio Bolsonaro (PL) tem 46,8% das intenções de voto, e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) soma 45,9%. Os eleitores que declararam voto em branco ou nulo ficam em 4,9% , enquanto 2,4% estão indecisos.

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Na pesquisa espontânea, em que os nomes dos candidatos não são apresentados, Flávio Bolsonaro é citado por 45,6% dos entrevistados, e Lula, por 44,1%. Brancos e nulos correspondem a 5,2%, e os indecisos, a 5,0%.

A pesquisa também mostra que a avaliação positiva do governo federal soma 37,8%, sendo 14,9% de ótimo e 22,9% de bom. Outros 21,8% classificam a gestão como regular. A avaliação negativa totaliza 39,5%, com 10,0% de ruim e 29,5% péssimo. Os eleitores que não souberam ou não responderam foram 1,0% dos entrevistados.

A Pesquisa CNT de Opinião foi realizada entre 13 e 15 de outubro de 2026, com 2.014 entrevistas em 140 municípios. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais e o nível de confiança, de 95%. A coleta ocorreu de forma presencial, em domicílios e pontos de fluxo. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-00652/2026.