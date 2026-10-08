Correio Braziliense é finalista do 33º Prêmio CNT de Jornalismo

O Correio Braziliense está entre os finalistas da 33ª edição do Prêmio CNT de Jornalismo, considerado o maior prêmio de jornalismo do Brasil. A reportagem "Os quilômetros da desigualdade: a jornada das domésticas ao trabalho no DF", publicada em agosto deste ano, concorre na categoria Texto.

A lista dos 35 trabalhos finalistas, divididos em sete categorias, foi divulgada nesta quinta-feira (8/10). A matéria foi assinada pelas jornalistas Amanda S. Feitoza e Mannu Leones e mostra os desafios enfrentados por trabalhadoras domésticas que percorrem longas distâncias diariamente para chegar ao trabalho no Distrito Federal.

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Segundo Amanda, a reportagem nasceu da vontade de olhar para uma parte da rotina das empregadas domésticas que muitas vezes passa despercebida: o caminho até o trabalho.

"Quando pensamos em mobilidade urbana, nem sempre lembramos das mulheres que precisam caminhar longas distâncias, esperar pelo transporte público e sair de casa ainda de madrugada para chegar ao trabalho. Para muitas empregadas domésticas, esse percurso faz parte da rotina e representa muito mais do que o deslocamento entre dois lugares", disse.

A jornalista também destacou a emoção de ver a reportagem entre as finalistas do Prêmio CNT de Jornalismo e a importância de ter produzido o material ao lado de Mannu Leones. Ela ressaltou que as histórias dessas trabalhadoras nem sempre são vistas ou reconhecidas, apesar de contribuírem diariamente para o funcionamento da cidade e da economia.

"Mulheres cujas trajetórias nem sempre são vistas, ouvidas ou reconhecidas, mas que ajudam a movimentar a cidade e a economia todos os dias. Se o jornalismo também tem o papel de lançar luz sobre realidades que insistimos em não enxergar, espero que essa reportagem contribua para iluminar esses caminhos e, principalmente, para que essas mulheres não precisem mais atravessá-los sozinhas, sem serem vistas", declarou.

Mannu Leones também celebrou a indicação e destacou o papel do jornalismo na valorização de histórias que muitas vezes ficam à margem da cobertura cotidiana.

"Existem pautas que ficam marcadas na trajetória de um jornalista e, para mim, a reportagem 'Os quilômetros da desigualdade: a jornada das domésticas ao trabalho no DF' foi uma delas. Estar entre os finalistas do Prêmio CNT de Jornalismo é, antes de tudo, deixar o recado de que essas histórias importam. Dar visibilidade a quem muitas vezes é esquecido é um dos papéis mais nobres do jornalismo e foi o que me motivou a seguir esse sonho", afirmou.

Ao final, ela dedicou o reconhecimento às mulheres que compartilharam suas experiências para a produção da reportagem. "Essa conquista pertence às mulheres que me abriram a porta, o tempo e a vida, que acordam de madrugada, atravessam o Distrito Federal em ônibus lotados e fazem, todos os dias, uma jornada que normalmente ninguém vê, mas que agora muitos viram", concluiu.

Leia aqui: Os quilômetros da desigualdade: a jornada das domésticas ao trabalho no DF



Os quilômetros da desigualdade

A reportagem acompanha a rotina de trabalhadoras que enfrentam horas de deslocamento, dificuldades no acesso ao transporte público e gastos para chegar ao emprego. A apuração, realizada ao longo de sete meses, também mostra como a falta de linhas de ônibus em regiões como Lago Sul, Lago Norte e Park Way leva algumas profissionais a recorrer ao transporte clandestino.

Além dos trajetos, a matéria aborda o impacto dessas viagens na qualidade de vida das trabalhadoras, que precisam conciliar jornadas de trabalho com o tempo perdido no caminho entre casa e emprego.

Promovido pela Confederação Nacional do Transporte (CNT), o prêmio reconhece trabalhos jornalísticos que abordam os desafios e avanços do transporte no país. Nesta edição, mais de 500 trabalhos foram inscritos nas categorias Áudio, Texto, Vídeo, Fotojornalismo, Multiplataforma, Meio Ambiente e Transporte e Comunicação Setorial.

Os 35 finalistas seguem agora para a avaliação da comissão julgadora, que levará em conta critérios como relevância social, qualidade editorial, originalidade e atualidade dos temas. Os vencedores serão anunciados em novembro.