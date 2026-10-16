Oposição vê Alcolumbre em ofensiva para reeleger Lula e garantir comando do Senado

Para oposicionistas, Davi Alcolumbre passou a priorizar propostas de apelo popular que podem beneficiar eleitoralmente o petista na reta final do segundo turno - (crédito: Waldemir Barreto/Agência Senado)

Integrantes da oposição no Senado avaliam que o presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), tem atuado para favorecer a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e, de quebra, construir as condições políticas para permanecer no comando da Casa Alta em 2027. Na avaliação desses parlamentares, o senador passou a priorizar propostas de apelo popular que podem beneficiar eleitoralmente o petista na reta final do segundo turno.

Entre as iniciativas apontadas pelos oposicionistas estão o fim da escala de trabalho 6x1 e a ampliação do teto de faturamento dos microempreendedores individuais (MEIs), além da retirada da PEC da Segurança do debate no plenário da Casa Alta.

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As duas pautas são tratadas por esse grupo como parte de um “pacote de bondades” de Alcolumbre, que, segundo os adversários, busca oferecer ao governo entregas de impacto político e social às vésperas da eleição presidencial.

Nas hostes bolsonaristas, a leitura é de que o presidente do Senado tenta transformar a agenda legislativa em um instrumento de negociação política. Ao contribuir para o avanço de medidas com repercussão entre trabalhadores e pequenos empreendedores, Alcolumbre, na avaliação da oposição, fortaleceria sua interlocução com o Palácio do Planalto e ampliaria as possibilidades de apoio a uma nova candidatura à Presidência da Casa.

A estratégia atribuída ao senador também considera a composição do Congresso que tomará posse em fevereiro de 2027. Parlamentares oposicionistas acreditam que uma eventual vitória de Lula poderia facilitar a formação de uma maioria favorável à permanência de Alcolumbre no posto, em meio às articulações que já movimentam os bastidores do Legislativo.

Aliados do presidente da Casa disseram ao Correio que a narrativa criada pelo grupo oposicionista não passa de "oportunismo", uma vez que, nas palavras de um interlocutor, "é o desejo do povo brasileiro e o presidente [Alcolumbre] havia dito que trabalharia a pauta depois do primeiro turno das eleições".