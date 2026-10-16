"Conquista histórica": Lula compara fim da 6x1 com Constituinte

Lula ao lado de Alcolumbre: "Vamos nos manter vigilantes para proteger os direitos do povo!" - (crédito: Ricardo Stuckert./PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) alertou, nesta sexta-feira (16/10), para possíveis tentativas de reverter o fim da escala de trabalho 6x1 no Brasil. A declaração ocorreu após o petista participar, no Congresso Nacional, da cerimônia de promulgação da emenda constitucional que estabelece a mudança na jornada de trabalho.

“Dia 16 de outubro, um dia histórico para o Brasil. Hoje, sancionamos a lei que aprovou o fim da escala 6x1. Essa foi uma conquista histórica da sociedade brasileira”, afirmou o petista, em publicação nas redes sociais. Apesar do termo utilizado pelo presidente, a medida foi promulgada pelo Congresso.

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Sem citar nomes, Lula também mandou um recado aos setores contrários à redução da jornada de trabalho. “Mas é preciso ficar claro: tem gente que não esconde que, se tiver chance, vai acabar com essa conquista de trabalhadores e trabalhadoras. Vamos nos manter vigilantes para proteger os direitos do povo!”, declarou.

Ao defender a mudança, Lula também fez referência à Constituição de 1988, responsável por consolidar direitos sociais e trabalhistas. “A gente aprovou a Constituição, que foi um marco extraordinário. E, depois disso, houve mudanças para melhor, mudanças para pior, e hoje nós estamos dando um passo importante em uma coisa para melhor”, arrematou o líder-mor do PT.

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