'Com miliciano, quero distância', diz Lula; Flávio compara Lula a ladrão

"Não quero ficar perto de você. Da família Bolsonaro, eu quero distância. Quero distância. Com miliciano? Com miliciano, eu quero distância", disse Lula - (crédito: Reprodução/TV Band)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou neste domingo (18/10) que quer "distância de miliciano" ao se referir ao adversário, senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), durante o primeiro debate presidencial com a presença dos dois.

A fala ocorreu durante um desentendimento no debate realizado pela TV Band, quando Lula saiu de perto de Flávio em direção ao seu púlpito, onde tomou água.

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"Fica aqui do meu lado, Lula. Vamos conversar juntos aqui, fica tranquilo", ironizou o senador.



"Não quero ficar perto de você. Da família Bolsonaro, eu quero distância. Quero distância. Com miliciano? Com miliciano, eu quero distância", respondeu o presidente. Lula também fez referência a milicianos em outros momentos do debate.

Em resposta, Flávio comparou Lula a um ladrão. "Pensando bem, é melhor você ficar longe mesmo, que minha carteira pode ser roubada", declarou.