'Vou declarar guerra ao narcoterrorismo', diz Flávio sobre facções

O senador e presidenciável Flávio Bolsoanro (PL-RJ) afirmou neste domingo (18/10) que vai "declarar guerra" ao narcoterrorismo caso vença as eleições presidenciais deste ano. Também afirmou que vai criar 500 mil novas vagas no sistema penitenciário.
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"A partir do ano que vem, eu vou declarar guerra ao narcoterrorismo. Eu vou classificar o PCC, o Comando Vermelho e as milícias como organizações narcoterroristas", declarou Flávio durante debate da TV Band contra o atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
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Flávio prometeu retomar o território ocupado pelas organizações criminosas no Brasil, e disse que criminosos serão "presos ou neutralizados" pela polícia. Também teceu críticas ao atual governo, e acusou o adversário de leniência com o crime.
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"No governo do Flávio Bolsonaro, não vai ter ninguém passando a mão na cabeça de bandido, que faz uma política de desencarceramento, que coloca na rua marginais perigosos, alegando que não tem vagas no sistema penitenciário. Eu vou construir mais de meio milhão de vagas no sistema penitenciário", comentou o candidato.