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Eleições 2026

'Vou declarar guerra ao narcoterrorismo', diz Flávio sobre facções

Em debate contra o presidente Lula, neste domingo (18/10), Flávio acusou o adversário de ser leniente com o crime organizado em seu governo

"A partir do ano que vem, eu vou declarar guerra ao narcoterrorismo. Eu vou classificar o PCC, o Comando Vermelho e as milícias como organizações narcoterroristas", disse Flávio - (crédito: Reprodução/TV Band)

O senador e presidenciável Flávio Bolsoanro (PL-RJ) afirmou neste domingo (18/10) que vai "declarar guerra" ao narcoterrorismo caso vença as eleições presidenciais deste ano. Também afirmou que vai criar 500 mil novas vagas no sistema penitenciário.

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"A partir do ano que vem, eu vou declarar guerra ao narcoterrorismo. Eu vou classificar o PCC, o Comando Vermelho e as milícias como organizações narcoterroristas", declarou Flávio durante debate da TV Band contra o atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

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Flávio prometeu retomar o território ocupado pelas organizações criminosas no Brasil, e disse que criminosos serão "presos ou neutralizados" pela polícia. Também teceu críticas ao atual governo, e acusou o adversário de leniência com o crime.

"No governo do Flávio Bolsonaro, não vai ter ninguém passando a mão na cabeça de bandido, que faz uma política de desencarceramento, que coloca na rua marginais perigosos, alegando que não tem vagas no sistema penitenciário. Eu vou construir mais de meio milhão de vagas no sistema penitenciário", comentou o candidato. 

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Victor Correia

Repórter

Jornalista formado pela UnB, com especialização em Jornalismo Digital pela FAAP. Repórter de Política no Correio desde 2022, atualmente como setorista no Planalto. Também estagiou em Ciência, Saúde e Tecnologia no Correio entre 2016 e 2018.

Por Victor Correia
postado em 18/10/2026 20:41
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