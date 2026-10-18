Lula e Flávio trocam acusações sobre Lulinha e Eduardo Bolsonaro em debate

O confronto começou com Flávio citando Roberta Luchsinger, que, segundo o senador, seria sócia do filho do presidente e teria relação com o empresário conhecido como "Careca do INSS" - (crédito: Reprodução Youtube)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL), candidatos à Presidência, trocaram acusações sobre investigações envolvendo familiares durante o bloco de confronto direto do debate da Rede Bandeirantes, neste domingo (18/10). Flávio questionou por que a Polícia Federal não teria investigado o filho do presidente, Fábio Luís Lula da Silva, conhecido como Lulinha, enquanto Lula afirmou que o filho disponibilizou dados bancários e telefone para investigação.

O confronto começou com Flávio citando Roberta Luchsinger, que, segundo o senador, seria sócia do filho do presidente e teria relação com o empresário conhecido como “Careca do INSS”. O candidato questionou por que a Polícia Federal teria ido à casa dela, mas não à de Lulinha. “Por que a Polícia Federal só vai na casa dela e não vai na casa do seu filho? Cadê o Lulinha?”, perguntou Flávio.

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Lula respondeu que a situação de Roberta Luchsinger é uma questão da Polícia Federal. Na sequência, o senador afirmou que o presidente deveria responder sobre as suspeitas envolvendo o filho e acusou a campanha petista de se apoiar em mentiras.

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O senador questionou ainda quem estaria sustentando Lulinha na Espanha, onde, segundo ele, o filho do presidente mora em um bairro de alto padrão. Em resposta, Lula afirmou que Lulinha abriu a conta bancária e disponibilizou o telefone para investigação. O presidente declarou que não protegeria familiares caso houvesse suspeitas a serem apuradas. “Se tiver investigação, se tiver problema, será investigado, seja meu filho, seja meu irmão”, afirmou.

Presidente acusa Eduardo Bolsonaro de tramar contra o país

Na sequência, Lula direcionou as críticas à família Bolsonaro e mencionou o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), irmão de Flávio, que está nos Estados Unidos. “O seu irmão tá fugindo nos Estados Unidos tramando contra o Brasil. (...) Pedindo intervenção do Trump no Brasil”, afirmou o presidente.

Lula também citou uma manifestação de apoiadores de Flávio realizada neste domingo e mencionou a exibição de um objeto que descreveu como um torpedo americano, associando o episódio a um pedido de ataque ao Brasil.

O presidente acusou os adversários de traição à pátria e declarou que eles seriam julgados por isso. Ao retomar a palavra, Flávio acusou Lula de mentir publicamente e de proteger o filho. O senador voltou a questionar se o presidente conhecia Lulinha e Roberta Luchsinger. “Você mente com uma desenvoltura na frente das câmeras e por trás das câmeras você protege o seu filho”, disse Flávio.

