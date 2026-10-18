Flávio responde a Lula sobre Milei: "Vou dar tesouraço na corrupção"

O confronto começou com Flávio citando Roberta Luchsinger, que, segundo o senador, seria sócia do filho do presidente e teria relação com o empresário conhecido como "Careca do INSS" - (crédito: Reprodução Youtube)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) questionou Flávio Bolsonaro (PL) sobre a intenção de adotar o modelo econômico do presidente argentino Javier Milei durante o debate da TV Band, na noite deste domingo (18/10). Lula perguntou se o senador pretendia seguir a política de cortes do argentino, conhecido pela motosserra usada como símbolo de sua proposta de redução do Estado.

Flávio desviou da pergunta e citou líderes latino-americanos ligados a Lula. “O seu amigo que é o Ortega da Nicarágua, um ditador, o seu amigo que é o Maduro que tá preso, esses são seus amigos?”, questionou. O senador também acusou o presidente de comprometer a imagem internacional do Brasil.

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Lula insistiu na pergunta e citou indicadores econômicos da Argentina, como pobreza e desemprego. “Você vai seguir o modelo da economia da motosserra do Milei?”, perguntou. O presidente defendeu a própria gestão e afirmou que seu modelo promove crescimento econômico, geração de empregos e inclusão social.

Ao ser novamente provocado sobre a motosserra, Flávio respondeu com uma referência à corrupção no governo petista. “O que eu vou fazer, Lula, é tesouraço na corrupção do seu governo, é isso que eu vou fazer”, afirmou. Lula encerrou o trecho dizendo que o senador havia se preparado para não responder às perguntas.



