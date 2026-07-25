Javier Milei chama Moraes de "lixo calvo" por negar visita a Bolsonaro

O presidente da Argentina, Javier Milei, criticou a negativa do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes ao pedido de visita ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Milei chamou Moraes de “lixo calvo” em seu discurso.
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“Como aquele lixo calvo, calvo, não me permitiu visitar o meu amigo, injustamente preso, quando sei que Lula cansou de receber dirigentes do exterior quando estava preso? Entre eles, o nefasto ex-presidente argentino Alberto Fernández. Isso é uma clara injustiça da sua detenção, e seu claro caráter vingativo”, disse.
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Milei também não deixou de tecer críticas ao socialismo e ao presidente Lula, e chegou a afirmar quer Flávio será o libertador do Brasil. O presidente argentino criticou a política fiscal do governo petista e disse que Lula está piorando a situação para se manter no poder.
“Hoje o Brasil caminha para uma crise porque Lula não fez o ajuste fiscal que a situação demandava. E agora está piorando para ter chances para ganhar. Cedo ou tarde, o culpado vai pagar e esperamos que pague perdendo as eleições nas urnas em outubro”, afirmou.
Milei também declarou que o Brasil pode ser o próximo país a se libertar do socialismo na América Latina.
“Por isso não fiquem surpresos que sempre vão haver socialistas do lado de ladrões porque os socialistas são ladrões. Por isso hoje o socialismo latino-americano está sendo erradicado eleição atrás de eleição, Argentina, Colômbia, Peru, Chile, Equador e esperamos que em outubro seja também o Brasil libertado”, desejou.
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