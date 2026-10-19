Após debate, Janones é internado na UTI com arritmia grave

André Janones é o criador do canal "Exército do Lula", responsável por aumentar o alcance da campanha petista nas redes - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O deputado federal André Janones (Avante-MG), criador do canal "Exército do Lula", foi internado no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, após apresentar um quadro de arritmia cardíaca grave e falta de ar. As informações foram confirmadas ao Correio pela assessoria do parlamentar.

Segundo a equipe do deputado, Janones deu entrada na unidade hospitalar pouco antes das 2h da manhã. Ele está sob os cuidados da cardiologista Ludhmila Hajjar, que acompanha o quadro clínico do parlamentar.

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A internação ocorreu após o debate realizado pela TV Bandeirantes, em que ele estava presente. Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre os procedimentos médicos adotados nem sobre a previsão de alta do deputado.

Ainda de acordo com a assessoria, o hospital divulgará um boletim médico às 13h, com novas informações sobre o estado de saúde de Janones.

O que é arritmia cardíaca?

A arritmia cardíaca é uma alteração no ritmo dos batimentos do coração, que pode ficar acelerado, lento ou irregular. Dependendo do tipo e da intensidade, o quadro pode comprometer o bombeamento de sangue para o organismo e provocar sintomas como palpitações, falta de ar, tontura e desmaio. Nos casos mais graves, a condição exige atendimento médico imediato e monitorização contínua para evitar complicações.