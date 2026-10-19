BTG/Nexus: Aprovação de Lula sobe de 45% para 47,2%; desaprovação cai - (crédito: NELSON ALMEIDA / AFP)

A aprovação do trabalho do presidente da República e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), subiu de 45% para 47,2%, enquanto a desaprovação caiu de 50% para 48,8%, segundo pesquisa Nexus divulgada nesta segunda-feira, 19.

A Nexus informa que, a partir desta rodada, passa a publicar os porcentuais com uma casa decimal. Os dados da série histórica também foram reapresentados nesse formato. Segundo o instituto, devido ao arredondamento, a soma dos porcentuais pode variar de 99,9% a 100,1%.

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Nos comparativos, utilizamos os porcentuais originalmente divulgados pelo instituto na primeira pesquisa deste segundo turno, publicada na terça-feira passada, 13, ainda sem casas decimais.

Na pergunta sobre a aprovação do trabalho do presidente, não sabem ou não responderam somam 4,1%, ante 5%.

Na avaliação do governo, 32,4% consideram a gestão ótima ou boa, ante 34%. A parcela que a classifica como ruim ou péssima foi de 45% para 42,9%. A avaliação regular foi de 20% para 23,6%. Não sabe ou não respondeu registra 1%, mesmo porcentual anterior.

Separadamente, 14,7% avaliam o governo como ótimo; 17,7%, bom; 5,8%, ruim; e 37,1%, péssimo.

Metodologia

Contratada pelo BTG Pactual, a Nexus ouviu 2.002 eleitores por telefone, de 16 a 18 de outubro. A margem de erro é de dois pontos porcentuais, para mais ou para menos, com confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-04499/2026.