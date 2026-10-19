"Projetos não entraram ontem", diz Lula sobre pautas prioritárias no Congresso

Durante a sabatina no SBT, nesta segunda-feira (19/10), o presidente Lula (PT) falou a respeito de projetos aprovados próximos às eleições presidenciais. Perguntado se as recentes medidas econômicas representam uma movimentação maior do governo, à poucos dias do segundo turno, em relação aos últimos quatro anos, o líder petista negou.

“Temos dois meses pela frente. Eu não vou deixar de dar um benefício que eu posso dar porque tem eleição”, afirma. Rebatendo a hipótese de que a base governista tenha se movimentado para a aprovação de mais medidas em ano eleitoral, Lula lembrou outros projetos aprovados anteriormente, como a reforma tributária em 2023.

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“Esses projetos todos não entraram ontem. Esses projetos tomaram tempo. A PEC da Segurança Pública é de março de 2025. Tem muitas propostas que nós fizemos que estão funcionando na Câmara”, aponta.

Lula também destacou a atuação dos presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal para a votação de projetos, como o fim da escala 6x1. “Eu queria que colocasse (em votação) antes do primeiro turno. Não foi possível, colocou agora. É importante colocar agora”, declara.

Segundo o presidente, independente do resultado das eleições, os brasileiros continuarão sendo beneficiados pelas medidas. “Não é um benefício para o mês, é um benefício para décadas”.