Campanha de Lula critica Flávio por transição no Bolsa Família: "É o tesouraço"

“A coordenadora econômica do candidato Flávio Bolsonaro que externou que os beneficiários do Bolsa Família em dois anos seriam desligados do programa. Isso já mostra claramente de onde é que o Flávio Bolsonaro quer cortar os R$ 200 bilhões. Esse é o tesouraço que eles falam”, pontuou, em conversa com jornalistas, no QG da campanha de Lula, em Brasília.
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Quanto à regra de transição para beneficiários do Bolsa Família, a coordenadora do núcleo econômico da campanha, Daniella Marques, afirmou que, caso Flávio seja eleito, o programa terá um período de transição de dois anos após o beneficiário conseguir um emprego ou abrir um negócio. Após esse prazo, os beneficiários seriam desligados do programa.
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Embora ela tenha explicado como funcionaria a transição no programa social, o presidenciável do PL ainda não detalhou claramente como pretende implementar essa política pública.