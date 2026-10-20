Mais de 10,5 mil cientistas e entidades assinam carta em apoio a Lula

13/10/2026. Crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press. Brasil. Brasilia - DF. Eleiçoes 2026 Manifestantes fazem ato pró-Lula na Esplanada dos Ministérios, em Brasília. - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Mais de 10,5 mil cientistas, sindicatos e entidades estudantis manifestaram apoio à candidatura do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das eleições presidenciais de 2026. A iniciativa reúne 13 organizações nacionais ligadas à ciência, ao ensino superior, à educação profissional e à representação de trabalhadores e estudantes.

Intitulada “Carta de cientistas brasileiros em razão do segundo turno das eleições presidenciais de 2026”, a manifestação defende a participação da comunidade científica no debate eleitoral e alerta para os impactos das escolhas políticas sobre o futuro do país e das próximas gerações.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Segundo os signatários, a ciência não deve permanecer indiferente diante de decisões que possam comprometer o desenvolvimento nacional. O documento também aponta a importância da continuidade dos investimentos públicos em pesquisa, do fortalecimento das universidades e da formação científica.

“Não estamos defendendo apenas universidades, laboratórios ou financiamento à pesquisa. Estamos defendendo a democracia, a soberania nacional e o direito de cada brasileiro a uma vida digna. O Brasil precisa seguir avançando, não retroceder”, afirmou Francilene Garcia, presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC).

Leia também: André Mendonça é relator de pedido de Lula para quebra de sigilos no TSE

O texto também destaca a defesa da democracia e dos direitos previstos na Constituição Federal de 1988. Entre as garantias mencionadas estão a realização de eleições livres, a liberdade de imprensa, a autonomia universitária, o direito de greve, o acesso à educação e o Sistema Único de Saúde (SUS).

Leia também: Campanha de Flávio rejeita proposta de Lula sobre quebra de sigilos

Na avaliação dos signatários, essas conquistas são resultado de mobilizações sociais e de processos históricos de luta. A manifestação ainda rejeita a ideia de que valores como pátria, família, liberdade e fé possam ser apropriados exclusivamente por grupos políticos.

“Por isso nenhum grupo, partido ou família é dono da nação, nem pode monopolizar valores como pátria, família, liberdade e fé, que pertencem a milhões de brasileiros honestos e trabalhadores”, afirma o documento.

As organizações ressaltam, porém, que o apoio eleitoral não significa adesão irrestrita a um eventual governo Lula. Segundo a carta, a posição conjunta é baseada na defesa da democracia, dos direitos constitucionais e do futuro do país, sem abrir mão da autonomia crítica em relação à administração federal.

Entidades signatárias

- Academia Brasileira de Ciências (ABC);

- Associação Brasileira das Reitoras e Reitores das Universidades Estaduais e Municipais (ABRUEM);

- Associação Nacional de Pós-Graduandos (ANPG);

- Associação Nacional de Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (ANDIFES);

- Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (CONIF);

- Federação de Sindicatos de Trabalhadores Técnico-administrativos em Educação das Instituições de Ensino Superior Públicas do Brasil (FASUBRA);

- Federação de Sindicatos de Professores e Professoras de Instituições de Ensino Superior e Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (PROIFES);

- Fórum das Entidades Representativas das Servidoras e Servidores das Carreiras de Ciência e Tecnologia;

- Instituto Brasileiro de Ciências Humanas, Inteligentes, Criativas e Sustentáveis (IBRACHICS);

- União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (UBES);

- União Nacional dos Estudantes (UNE);

- Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC);

- Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior (ANDES-SN).