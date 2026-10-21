Adolescente é vítima de chantagem após contato em jogo on-line

Plataforma é popular entre crianças e adolescentes e afirma ter mais de 100 camadas de segurança aos usuários - (crédito: Divulgação/Five Rights Foundation)

Uma adolescente foi chantageada a se mutilar depois de conhecer um homem no Roblox, uma plataforma de jogos on-line. O caso, que veio à tona somente porque a mãe da jovem denunciou a violência à Polícia Civil, foi registrado na sexta-feira passada e aconteceu na cidade goiana de Jaraguá.

Segundo o delegado Glênio Alves, que conduz o inquérito, a menina estava jogando quando o suspeito fez contato com ela. Começaram a conversar e, dali, passaram ao TikTok. Na plataforma de vídeos, o suspeito se identificou como "God" (Deus em inglês). E vieram as ordens.

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"Por algum motivo, ela mandou para ele um vídeo íntimo. Após ela ter mandado esse vídeo, ele passou a chantageá-la. A primeira chantagem é que obrigou-a a praticamente cortar o próprio corpo, inclusive escrevendo a palavra God no corpo", explicou o delegado.

A chantagem não parou por aí. O suspeito obrigou a jovem a instalar um aplicativo, que era uma sala de bate-papo. Lá, tinham outros homens insistindo e chantageando a adolescente a se mutilar escrevendo o nome deles.

"Os pais devem ter atenção redobrada com relação ao que os filhos estão assistindo em aparelhos celulares pela internet, ao que os filhos estão jogando em celulares, tablets. Redobrem os cuidados para evitar um mal maior às famílias", orientou o delegado.

O TikTok informou ao Correio que a segurança é uma prioridade máxima para em seus serviços. A empresa acrescentou que está à disposição das autoridades e colaborando ativamente com as investigações sobre o caso. "Temos uma abordagem de tolerância zero para qualquer forma de abuso ou exploração sexual e física de jovens na plataforma", afirmou.

Ao Correio, a Roblox assegurou que "possuímos políticas e sistemas de segurança projetados para dificultar que os jogadores, especialmente os mais jovens, compartilhem informações pessoais na Roblox ou sejam direcionados para fora da plataforma. Continuaremos a fortalecer nossas medidas de proteção para ajudar a manter nossa comunidade segura".

A Roblox esclareceu que adota uma abordagem de segurança em múltiplas camadas e que, somente em 2025, lançou mais de 145 atualizações e melhorias para ajudar a proteger jogadores e criadores. Entre as restrições atuais está checagem de idade, obrigatória para acessar o chat, que permite aplicar barreiras de comunicação por faixa etária.

Discord

O caso de Jaraguá segue o mesmo padrão daquele que levou uma adolescente ao suicídio em Naviarí (MS). O episódio aconteceu em julho. Depois de ser pressionada, a adolescente de 13 anos — que estava acompanhada de outra de 17 — foi levada a praticar atos de automutilação e, posteriormente, a tirar a própria vida, transmitindo o ato ao vivo em um grupo no Discord.

A tragédia expos uma sequência de falhas no sistema de resposta da plataforma. Segundo relatório encaminhado pelo Discord ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, a transmissão teve início por volta das 2h30. O primeiro alerta relacionado a risco iminente apareceu às 3h50, mas o servidor somente foi retirado do ar às 4h15. O intervalo entre a identificação do problema e a interrupção da atividade passou a ser um dos pontos analisados pelas autoridades.

Por determinação da Agência Nacional de Proteção de Dados, o Discord teve de suspender o recurso de transmissões ao vivo, além de ter sido levada a suprimir contas e desativar os servidores envolvidos — que eram canais privados e acessíveis apenas via convites diretos. A ANPD instaurou processos para apurar a responsabilidade da plataforma em relação à segurança de menores de idade e concluiu que a estrutura da empresa não foi suficiente para impedir ou interromper situações perigosas envolvendo crianças e adolescentes.

*Estagiário sob a supervisão de Fabio Grecchi