Músico da Filarmônica de Berlim reage a assalto e persegue ladrões

O violoncelista Stephan Koncz, músico da Orquestra Filarmônica de Berlim que foi assaltado na capital paulista - (crédito: Reprodução/Instagram)

O músico austríaco Stephan Koncz, integrante da Orquestra Filarmônica de Berlim, perseguiu dois assaltantes após ser atacado na tarde de segunda-feira (19/10), nas proximidades da Avenida Paulista, na zona oeste de São Paulo. Equipes policiais prenderam os suspeitos em flagrante e recuperaram o celular roubado.

A Polícia Civil informou que o violoncelista manuseava o aparelho perto do hotel onde estava hospedado, no cruzamento da Rua Pamplona com a Alameda Santos. A dupla agrediu o artista para subtrair o telefone e tentou escapar, mas Koncz correu atrás dos autores gritando por socorro.

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Agentes do Grupo Armado de Repressão a Roubos (GARRA), pertencente ao Departamento de Operações Policiais Estratégicas (DOPE), e motociclistas da Guarda Civil Municipal (GCM) notaram o tumulto. As equipes interceptaram a dupla e localizaram o pertence da vítima na busca pessoal.

Os suspeitos foram encaminhados para a 1ª Delegacia de Atendimento ao Turista (DEATUR), local onde ocorreu a autuação por roubo circunstanciado. Koncz, que também atua como compositor, arranjador e regente, sofreu uma lesão leve na mão decorrente da agressão física.

A apresentação da orquestra ocorreu na Sala São Paulo no domingo (18/10), e na segunda-feira, marcando o retorno do grupo ao país após intervalo de 26 anos. A agenda dos músicos prevê concerto em Buenos Aires, na Argentina, na quarta-feira (21/10).

Estatísticas de criminalidade no entorno

Levantamento publicado pelo Radar da Criminalidade, do Jornal O Estado de S.Paulo, detalha o crescimento de ocorrências na região:

o distrito da Consolação anotou a terceira maior elevação em roubos da capital paulista (9,3%) de janeiro a agosto, com ênfase nas ruas Augusta e Frei Caneca;

o 78º Distrito Policial (Jardins) teve alta de 60,5% em agosto ante o mesmo mês de 2025, o maior índice do município;

os furtos apresentaram crescimento perto de 1% em ambas as regiões durante o período analisado.

Investigações policiais apontam que grupos em bicicletas atuam com dois ou três integrantes, rondando quarteirões para localizar alvos distraídos. Os assaltantes mantêm comunicação por fones de ouvido para coordenar as abordagens e entregam os celulares rapidamente aos receptadores.

O padrão de atuação motivou placas de advertência na região da Avenida Paulista. Os crimes violentos se estendem por vias como Alameda Lorena, Oscar Freire, Augusta e Frei Caneca, abrangendo também roubos de correntes, como o ataque registrado contra um idoso perto da Estação Brigadeiro do Metrô.

Com informações da Agência Estado

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.