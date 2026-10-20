InícioPolítica
ELEIÇÕES 2026

Flávio Bolsonaro recebe apoio de cantores sertanejos; saiba quem

Mais de trinta artistas do gênero estiveram presentes em encontro que contou com acenos ao público religioso

Reunião aconteceu na fazenda do senador Wilder Morais, presidente do PL em Goiás - (crédito: Charles Vieira)
Reunião aconteceu na fazenda do senador Wilder Morais, presidente do PL em Goiás - (crédito: Charles Vieira)

Cantores sertanejos se reuniram, nesta terça-feira (20/10), em Goiânia, para declarar apoio à Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno das eleições presidenciais. Entre os mais de 30 artistas presentes, estavam Gusttavo Lima, Leonardo, Zezé Di Camargo e Marrone.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

“Quero agradecer a todos vocês que estão me dando esse voto de confiança. É muito mais do que Flávio Bolsonaro que eles estão apoiando. Tá todo mundo aqui apoiando a mudança”, declarou o candidato representante da extrema-direita. “A gente vai devolver o direito das pessoas de voltar a sonhar. Essa economia vai voltar a bombar e o Brasil vai voltar a sorrir como era antes do atual governo”.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A reunião aconteceu na fazenda do senador Wilder Morais, presidente do PL em Goiás. Outros aliados políticos também estiveram presentes no evento em Goiás, estado historicamente ligado à indústria do agro e à música sertaneja.

Em tom religioso, Flávio se dirigiu aos eleitores em um vídeo onde aparece reunido com os cantores. “Eu peço, do fundo do coração, que Deus toque o seu coração, que Deus abra a sua mente, e que você escolha o caminho da prosperidade”, disse. 

Estiveram presentes em apoio ao candidato: Gusttavo Lima, Zezé Di Camargo, Marrone (Bruno e Marrone), Felipe Araújo, Jorge (Jorge e Mateus), Rodolfo (Israel e Rodolfo), Jader (Carlos e Jader), Fernando e Juciara, Natan (Paulo e Natan), Hugo (Hugo e Guilherme), João Neto e Frederico, Marcelo (João Lucas e Marcelo), Gian e Giovani, Fred e Fabrício, Murilo Huff, Tiãozinho e Alessandro, George Henrique e Rodrigo, Mateus e Cristiano, Fernanda Costa, Gustavo e Vittorino, Alessandro (irmão do Leonardo), Ícaro e Gilmar, Edu Braga e Dalvan.

Saiba Mais

 

  • Google Discover Icon

Junio Silva

Repórter

Jornalista graduado pelo IESB. Tem experiência como repórter, consultor de comunicação e conteudista. Entusiasta da cultura, artes e política.

Por Junio Silva
postado em 20/10/2026 20:12 / atualizado em 20/10/2026 20:12
x