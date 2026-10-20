Flávio Bolsonaro diz que quer ouvir especialistas em eventual gestão

O candidato à Presidência Flávio Bolsonaro afirmou que pretende ouvir especialistas de diversas áreas para tomar decisões durante um eventual governo. “É assim que eu quero governar como presidente da República: ouvindo aonde é que o calo tá apertando, ouvindo as pessoas que entendem mais do que eu nas mais diversas áreas para a gente propor soluções pra esse país”, disse durante uma reunião com influenciadores nesta terça-feira (20/10).
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Realizado em São Paulo, o encontro teve como objetivo ampliar o alcance da campanha nesta reta final e conquistar os eleitores indecisos. A ideia, segundo Flávio, é mostrar que a disputa não deve se resumir a direita versus esquerda, mas reunir as pessoas em torno de um objetivo comum: mudar o país.
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“Quero que cada um transmita a mensagem e use suas redes sociais para mostrar que o Estado não pode atrapalhar a vida das pessoas. Que eu vou devolver a soberania das pessoas, que estão oprimidas pelo crime organizado”, disse.
A reunião, organizada por Pablo Marçal, contou com a presença de aliados políticos, como o senador eleito Guilherme Derrite (PP), o deputado federal eleito Lucas Pavanatto (PL) e a deputada estadual eleita Eduarda Campopiano (PL). Os convidados também assistiram a palestras de Marçal, de Daniella Marques, colaboradora da campanha de Flávio e coordenadora do programa Brasil Por Elas, e do empresário Tallis Gomes.