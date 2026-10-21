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ELEIÇÕES 2026

"Exército do Lula": Canal criado por Janones alcança 7 milhões de inscritos

Grupo no WhatsApp intensificou a mobilização nos últimos dois dias e reúne apoiadores de diferentes faixas etárias; espaço é usado para distribuir conteúdos políticos e coordenar ações digitais em favor do presidente

Em vídeo divulgado nas redes sociais, André Janones anunciou que fará transmissão ao vivo de 24 horas após o debate da TV Globo, previsto para sexta-feira (23/10) - (crédito: Ricardo Stuckert/Divulgação PT)
Em vídeo divulgado nas redes sociais, André Janones anunciou que fará transmissão ao vivo de 24 horas após o debate da TV Globo, previsto para sexta-feira (23/10) - (crédito: Ricardo Stuckert/Divulgação PT)

O canal “Exército do Lula”, criado e liderado pelo deputado federal André Janones (Rede-MG), alcançou nesta quarta-feira (21/10) a marca de 7 milhões de inscritos no WhatsApp após uma intensificação da mobilização nas últimas 48 horas. A iniciativa reúne apoiadores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e amplia a presença da campanha nas plataformas digitais. Segundo a assessoria do parlamentar, a adesão inclui participantes de diferentes faixas etárias.

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Em vídeo divulgado nas redes sociais, André Janones comemorou o feito e anunciou uma transmissão ao vivo de 24 horas após o debate presidencial da TV Globo, previsto para sexta-feira (23/10). Segundo o deputado, a live começará assim que o debate terminar e seguirá até as 23h do dia seguinte, período em que pretende distribuir tarefas aos apoiadores para ampliar a mobilização em favor do presidente Lula.

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Na gravação, Janones afirmou que o grupo conseguiu atrair entre 1,4 milhão e 1,5 milhão de pessoas em 12 horas e declarou: “O presidente Lula está reeleito isso só muda se a gente desmobilizar”. O parlamentar também sustentou que a capacidade de engajamento dos integrantes pode ser decisiva na disputa e pediu que o vídeo fosse compartilhado para alcançar mais pessoas.

O canal "Exército do Lula" é utilizado para compartilhar vídeos, mensagens e conteúdos favoráveis ao candidato do PT à reeleição, além de convocar os integrantes a interagir com publicações e ampliar sua circulação nas redes sociais. A estratégia busca transformar os participantes em agentes de divulgação de material político, aumentando o alcance das mensagens para além dos canais oficiais da campanha. 

O canal também esteve no centro de questionamentos na Justiça Eleitoral durante o segundo turno, após uma disputa sobre conteúdos publicados e a necessidade de registro formal da iniciativa.

O crescimento do canal ocorreu poucos horas após Janones ser internado no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, por causa de uma arritmia cardíaca grave acompanhada de falta de ar. O deputado recebeu alta na tarde de ontem (20) e, ao deixar a unidade, afirmou que pretendia retomar a mobilização digital em apoio a Lula no segundo turno.

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Danandra Rocha

Repórter de política

Com experiência em assessoria de comunicação, televisão e rádio. Atua na cobertura do Congresso Nacional, acompanhando os bastidores do poder, as negociações políticas e os principais temas da agenda legislativa brasileira.

Por Danandra Rocha
postado em 21/10/2026 10:05 / atualizado em 21/10/2026 10:44
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