Após alta, Janones promete retomar mobilização digital por Lula

Canal pró-Lula criado por Janones ganhou relevância na campanha pela capacidade de mobilizar apoiadores e ampliar o alcance das mensagens nas redes - (crédito: Ricardo Stuckert/Divulgação)

O deputado federal André Janones deixou o Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, na tarde desta terça-feira (20/10), após ser internado por causa de uma arritmia cardíaca grave e falta de ar. Na saída da unidade, ele conversou com a imprensa e foi recebido por uma grande quantidade de fãs e apoiadores. O parlamentar afirmou que pretende retomar a atuação na campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), especialmente na mobilização de eleitores pelas redes sociais.

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Durante a conversa com os jornalistas, Janones relatou como começou a passar mal. Segundo ele, a falta de ar se intensificou e o levou a procurar atendimento médico. O deputado contou que, inicialmente, acreditou que o mal-estar passaria, mas percebeu que a situação estava piorando. Diante dos sintomas, decidiu buscar ajuda. A internação ocorreu na madrugada de segunda-feira (19) após o debate da Band, e o parlamentar ficou sob os cuidados da cardiologista Ludhmila Hajjar.

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“Eu estava com uma privação de sono muito, muito forte. Me alimentando mal também, porque estou priorizando viajar de carro, evitando avião para não ficar nenhum minuto sem o sinal de internet. Como tenho internet no carro, tenho feito todos os deslocamentos de carro, e acaba que você bebe um pouco menos de água para não ter que parar toda hora para ir ao banheiro, e a alimentação também fica ali um pouco em segundo plano.”

Ao falar sobre os próximos passos depois da alta, Janones afirmou que pretende voltar à atuação digital, mas reconheceu que precisará observar os cuidados com a saúde. O deputado é responsável pelo canal “Exército do Lula”, no WhatsApp, que reúne 5,5 milhões de participantes e tem sido utilizado para organizar a divulgação de conteúdos favoráveis ao presidente durante o segundo turno. A ferramenta ganhou relevância na campanha pela capacidade de mobilizar apoiadores e ampliar o alcance das mensagens nas redes.

Janones também avaliou o desempenho de Lula no debate com o senador Flávio Bolsonaro (PL) no domingo (18). Na análise do deputado, o presidente teve uma participação positiva, sobretudo no ambiente digital. Ele ponderou, porém, que sua avaliação se restringia à repercussão nas redes sociais, sem considerar o impacto do debate na televisão ou o resultado de pesquisas de opinião. Para o parlamentar, a estratégia eleitoral precisa alcançar eleitores indecisos, em vez de se concentrar apenas nos apoiadores mais fiéis de cada candidato.

O deputado defendeu ainda que a campanha petista mantenha o foco na ampliação do diálogo com o eleitorado e evite concentrar esforços em ataques que, na avaliação dele, não convencem quem já está alinhado politicamente. Janones afirmou que segue confiante na vitória de Lula, mas ressaltou a importância de intensificar a mobilização na reta final da disputa.