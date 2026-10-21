Quaest: Flávio tem 45% das intenções de voto no 2º turno e Lula tem 44%

A Quaest divulgou nesta quarta-feira (21/10) um novo levantamento sobre a disputa presidencial entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL). A pesquisa foi publicada a quatro dias do segundo turno das eleições de 2026, marcado para domingo (25/10). No levantamento, os candidatos estão ainda em empate técnico, com Flávio despontando com 45% % das intenções de voto e o petista com 44%



Além das intenções de voto, o instituto investigou os índices de rejeição aos dois candidatos, o grau de convicção dos eleitores e os possíveis efeitos eleitorais da aprovação do fim da escala de trabalho 6x1. A sondagem também permitirá comparar o desempenho dos presidenciáveis com os resultados divulgados na última semana.

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Na estimativa de votos totais, 2% dos entrevistados afirmaram que pretendem votar em branco ou anular o voto. Outros 9% ainda não decidiram em quem votar, percentual que permaneceu estável em relação à rodada anterior.



O novo levantamento indica uma redução de um ponto percentual no índice do senador, enquanto o petista mantém o mesmo patamar de apoio.

Na pesquisa anterior da Quaest, publicada em 14 de outubro, Flávio apareceu com 46% das intenções de voto, contra 44% de Lula. A diferença de dois pontos percentuais colocou os candidatos em situação de empate técnico, considerando a margem de erro do levantamento, também de dois pontos percentuais.

A sondagem anterior mostrou ainda que 9% dos entrevistados pretendiam votar em branco ou anular o voto, enquanto 1% permanecia indeciso. Na modalidade espontânea, em que os participantes não recebem previamente os nomes dos candidatos, Flávio registrou 43% das respostas, ante 42% do presidente.

Dados técnicos

A pesquisa Quaest está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-08535/2026. O levantamento ouviu 2.154 eleitores de 16 anos ou mais, entre os dias 17 e 20 de outubro, por meio de entrevistas presenciais e domiciliares.

A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi contratada pelo Grupo Globo, com custo declarado de R$ 338.178.