Meio/Ideia: Flávio tem 51,1% de votos válidos no 2° turno, e Lula 48,9%

Meio/Ideia: Flávio de 51,1% de votos válidos no 2° turno, e Lula 48,9% - (crédito: NELSON ALMEIDA / AFP)

Pesquisa Meio/Ideia divulgada nesta quarta-feira (21/10) mostra que, em simulação para o segundo turno das eleições presidenciais, o senador Flávio Bolsonaro (PL) e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparecem em empate técnico nos votos válidos considerando a margem de erro.

Desconsiderando os votos brancos e nulos, a pesquisa mostra Flávio com 51,1% das intenções de voto, enquanto Lula marca 48,9%.

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A pesquisa também perguntou aos entrevistados o que significa melhorar de vida. Para 43,3%, isso significa ter o próprio negócio ou trabalhar por conta própria, com maior autonomia sobre horários e ganhos. Já 32% associam a expressão ao emprego com carteira assinada e direitos garantidos, como férias, 13º salário e FGTS.

Dentro dessa resposta, quem associa melhorar de vida a ter negócio próprio, 62,3% são eleitores de Flávio, 33,5% de Lula. Já entre quem associa melhorar de vida ao emprego com carteira assinada, Lula registra 65,4%, contra 30,2% de Flávio.

O levantamento também traz dados sobre as razões de escolha entre os eleitores. Dentre os que vão votar em Lula, 72,1% afirmam que a decisão é por serem a favor do candidato, e 23,6% dizem que se trata de ser contra Flávio Bolsonaro. 4,3% afirmam não saber o motivo da escolha.

Já entre os eleitores de Flávio Bolsonaro, 67,1% justificam a escolha como sendo a favor do candidato e 31,2% afirmam que votarão no candidato por serem opostos a Lula. 1,7% não souberam responder.

A pesquisa também indica que a maioria dos eleitores já considera sua decisão definitiva, com 83,7% que confirmam já ter escolhido em quem votar e 16,3% que ainda podem mudar de voto.

A avaliação do governo também entrou em pauta. Entre os entrevistados, 48,2% desaprovam a atuação de Lula, enquanto 46,4% aprovam. Na avaliação geral da administração, 40,6% classificam o governo como ruim ou péssimo, ante 31,7% que o consideram ótimo ou bom. 22,6% afirmam ser um governo regular e 5,1% não souberam responder

Os eleitores também responderam se acreditam que o presidente Lula merece outro mandato; 48,5% responderam que não, 46% que sim e 5,5% não souberam responder.

A pesquisa Meio/Ideia entrevistou 1.500 eleitores, entre os dias 15 e 19 de outubro, por meio de pesquisa telefônica. A margem de erro do levantamento é de 2,5 pontos percentuais, para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o protocolo BR-08251/2026.