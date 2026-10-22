Sigilo vira novo 'front' de batalha entre Lula e Flávio Bolsonaro

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse aceitar todas as condições impostas pelo adversário Flávio Bolsonaro (PL) para autorizar a quebra de sigilo dele e da família. O senador Camilo Santana (PT-CE), um dos coordenadores de campanha do petista, anunciou que levará ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), hoje, documentos com as autorizações das pessoas solicitadas pela campanha do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro.
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Desafiado por Lula a quebrar seu sigilo e da família, Flávio disse aceitar, mas impôs condições, como a abertura dos sigilos bancário, telefônico e fiscal de Marco Aurélio Santana Ribeiro, o Marcola, ex-chefe de gabinete do chefe do Executivo. Também cobrou o fim do sigilo das contas de todas as pessoas que receberam recursos do Instituto Lula. Além disso, o presidenciável do PL quer uma lista de pessoas que visitaram Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, enquanto estava preso na Superintendência da Polícia Federal, e detalhes dos gastos da primeira-dama Rosângela Lula da Silva, a Janja, em viagens internacionais.
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"Lula nem tem celular, como é que ele quer abrir o sigilo do telefone dele? Só que eu não só vou aceitar o desafio, como eu vou levar até às últimas consequências", declarou Flávio. "Eu abro meu sigilo do telefone sim, mas o Marcola tem que abrir o dele."
Apesar da declaração, Flávio não detalhou como pretende formalizar a abertura dos sigilos nem esclareceu se a medida também alcançaria seus familiares.
Lula fez o desafio a Flávio durante o debate na TV Bandeirantes, no domingo. Na terça-feira, o presidente protocolou documento no TSE autorizando a abertura dos sigilos bancário, telefônico e fiscal dele e da família, mas somente se o adversário fizer o mesmo.
O movimento do petista busca colocar sob escrutínio a evolução patrimonial e as movimentações financeiras dos dois. De acordo com Lula, a abertura de sigilos tem o objetivo de "mostrar quem é ladrão". Nos bastidores, aliados do candidato do PL haviam descartado, inicialmente, aderir ao desafio de Lula.
A contrapartida feita por Flávio, segundo Camilo Santana, foi aceita pelo chefe do Executivo. "A única resposta é que o presidente não se opõe a absolutamente nada que ele (Flávio) está propondo", afirmou o coordenador de campanha, em conversa com jornalistas, no QG de campanha.
O ofício a ser apresentado ao TSE, hoje, estabelecerá a condição de que a abertura do sigilo de Marcola; e Fábio Luís Lula da Siva, filho do presidente; entre outros, e das viagens de Janja dependerá de explicações de um possível envolvimento de Flávio Bolsonaro no comando da empresa Alcazar Holding, com o advogado Willer Tomaz, investigado no escândalo das fraudes no INSS.
Santana disse ter visto com "estranheza" o fato de o candidato do PL não ter declarado ser sócio da empresa Alcazar Holding. "Que ele (Flávio) também cumpra e abra tudo que o presidente protocolou no TSE, porque nós estranhamos que ele tirou uma empresa, a Alcazar Holding, que é exatamente a empresa que ele tem", citou o coordenador.
A possível relação entre Flávio e Tomaz foi apontada pela Polícia Federal em um pedido de inquérito contra o dois enviado ao Supremo Tribunal Federal (STF). Segundo a corporação, o presidenciável seria um "usuário máster" de uma conta bancária de Tomaz e que isso, "analisado em conjunto com os demais vínculos identificados, sustenta a hipótese de eventual participação econômica ou societária de fato na empresa".
Saiba Mais
Renato SouzaRepórter
Repórter de política, setorista do Supremo Tribunal Federal (STF). Vencedor do Prêmio CNT de Jornalismo, possuí passagens pelo SBT, Record/R7 e está entre os jornalistas mais influentes do Twitter no Brasil.
Armando Holanda
Jornalista formado pela Universidade Católica de Pernambuco. Já passou pelas redações da Folha de Pernambuco, Diario de Pernambuco, SputnikNews Brasil e América Latina, além de passagens por grandes portais de notícias, a exemplo do Metrópoles. Vencedor d