PSB e PDT anunciam apoio à reeleição de Hugo Motta

Motta busca apoios para garantir sua reeleição, no início do ano que vem, à presidência da Câmara - (crédito: Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados)

O PSB e o PDT declararam nesta quarta-feira (21/10) que vão apoiar a reeleição do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), ao cargo. As duas siglas divulgaram nota conjunta após uma reunião com Motta, em Brasília.

Com o anúncio, o atual presidente da Câmara tem o apoio de 12 legendas, contando com um bloco de dez partidos do centrão que já haviam se posicionado. Somadas, as siglas reúnem 273 parlamentares, mais do que os 252 necessários para eleger Motta.

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“O Partido Socialista Brasileiro (PSB) e o Partido Democrático Trabalhista (PDT) declaram apoio à reeleição do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, em reconhecimento aos avanços na agenda legislativa de interesse do povo brasileiro e do compromisso com as pautas prioritárias do governo do presidente Lula”, disseram os partidos.

Ameaças autoritárias

A nota cita ainda o avanço da extrema direita no país, e a necessidade de se fortalecer as instituições e a democracia. Também fala em “enfrentar as ameaças autoritárias”.

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A expectativa é de que o PT também anuncie apoio a Motta após o segundo turno, ampliando a votação favorável. Já o PL, que apoiou Motta em 2025, ainda estuda se vai lançar um candidato próprio.