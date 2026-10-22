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Eleições 2026

Rafael Fonteles diz que Lula virou o jogo contra Flávio no segundo turno

Governador do Piauí atribui mudança à mobilização nas ruas e nas redes sociais e defende intensificar ações nas últimas 72 horas

Fonteles defendeu a intensificação das ações de campanha nos últimos três dias antes da votação - (crédito: Reprodução/Instagram/@rafael.fonteles)
Fonteles defendeu a intensificação das ações de campanha nos últimos três dias antes da votação - (crédito: Reprodução/Instagram/@rafael.fonteles)

O governador do Piauí, Rafael Fonteles, afirmou nesta quinta-feira (22/10) que levantamentos eleitorais apontam o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à frente do senador Flávio Bolsonaro na disputa do segundo turno. Em vídeo publicado nas redes sociais, Fonteles comemorou o que classificou como uma “virada histórica” e atribuiu o resultado à mobilização de apoiadores em todo o país.

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“Viramos, minha gente, pela primeira vez, os nossos Tracking Eleitoral apontam Lula à frente de Flávio nesse segundo turno”, declarou o governador.

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Fonteles defendeu a intensificação das ações de campanha nos últimos três dias antes da votação, com novas mobilizações presenciais e nas plataformas digitais. Segundo ele, o objetivo é ampliar a vantagem de Lula e superar o resultado obtido pelo petista nas eleições de 2022.

“Isso vai ser muito importante para que nós tenhamos um mandato ainda mais exitoso do que tivemos nesse mandato atual do presidente Lula”, afirmou.

Ao encerrar a gravação, o governador celebrou o cenário que descreveu como favorável ao presidente. “Então, viva Lula, viva o povo brasileiro. Virou”, concluiu.

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Fernanda Strickland

Repórter

Jornalista de economia no Correio Braziliense desde 2020. Finalista do Prêmio CNT de Jornalismo (2024 e 2025) e vencedora do Prêmio ABF Destaque Franchising 2025, conta histórias que aproximam o leitor da economia do país.

Por Fernanda Strickland
postado em 22/10/2026 15:09
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