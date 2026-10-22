Datafolha divulga nova pesquisa sobre disputa no segundo turno

O levantamento anterior, divulgado em 15 de outubro, apontou Flávio Bolsonaro com 51% dos votos válidos, contra 49% de Lula - (crédito: Charles Vieira e Ricardo Stuckert)

O Datafolha divulga nesta quinta-feira (22/10) uma nova pesquisa de intenção de voto para o segundo turno da eleição presidencial de 2026, que coloca frente a frente o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL). Os novos números devem indicar se houve mudanças na disputa entre os candidatos desde a última divulgação, em um cenário marcado pelo equilíbrio na intenção de voto.

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O levantamento anterior, divulgado em 15 de outubro, apontou Flávio Bolsonaro com 51% dos votos válidos, contra 49% de Lula. O resultado configurou empate técnico entre os dois candidatos, considerando a margem de erro da pesquisa.

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A nova rodada de entrevistas foi realizada entre os dias 20 e 22 de outubro, com a participação de 2.520 pessoas. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos. A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral sob o código BR-09709/2026. A estatística responsável pelo levantamento é Renata Nunes Cesar.