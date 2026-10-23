Janones prevê queda do "Exército do Lula" às vésperas do debate na Globo

Declaração ocorre em meio à ofensiva da campanha do senador contra a ferramenta de mobilização digital do campo governista, que reúne mais de 8,8 milhões de pessoas - (crédito: Ricardo Stuckert — 22.10.2026)

O deputado federal André Janones (Rede-MG) afirmou, nesta sexta-feira (23/10), que o canal “Exército do Lula”, administrado por ele no WhatsApp, poderá ser retirado do ar ainda hoje, próximo ao horário do último debate presidencial entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL). A declaração ocorre em meio à ofensiva da campanha do senador contra a ferramenta de mobilização digital do campo governista, que reúne mais de 8,8 milhões de pessoas.

“O canal exército do Lula deve sair do ar ainda hoje, próximo ao horário do debate, por uma ordem do TSE! Com isso, o resultado da eleição está aberto novamente!”, escreveu Janones nas redes sociais. O parlamentar não detalhou se recebeu informações sobre uma eventual determinação da Justiça Eleitoral.

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Segundo fontes da Corte ouvidas pelo Correio, a decisão do presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Kassio Nunes Marques, de exigir explicações técnicas da Meta sobre o funcionamento do canal foi uma espécie de “cama de gato” para a estrutura digital de Janones. Na avaliação desses interlocutores, a medida abriu caminho para uma eventual suspensão da ferramenta, justamente na reta final da disputa pelo Palácio do Planalto.

A determinação, expedida na quinta-feira (22), concedeu 24 horas para que a Meta apresentasse um relatório sobre o canal, atendendo a um pedido da campanha de Flávio. Nos bastidores do tribunal, a movimentação é acompanhada com preocupação diante do impacto que uma eventual retirada do ar poderia provocar na capacidade de mobilização digital de Lula às vésperas da votação.

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