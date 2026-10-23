PT reage a Flávio Bolsonaro e acusa senador de usar TSE para não abrir sigilos

"Flávio não apresentou nenhum extrato de nada e bota sua tropa para histericamente acusar Lula e Lulinha", criticou Valadares - (crédito: Guilherme Cavalcanti/D.A/CB)

O secretário de Comunicação do PT, Éden Valadares, acusou o senador Flávio Bolsonaro (PL) de recuar do desafio apresentado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para que ambos tornassem públicos seus sigilos bancário, fiscal e telefônico. A reação ocorre após o primogênito do ex-presidente Jair Bolsonaro protocolar, pouco depois da meia-noite desta sexta-feira (23/10), um documento no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) condicionando a divulgação das informações a uma determinação da Corte.

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Na avaliação de Valadares, o movimento representa uma tentativa de transferir à Justiça Eleitoral uma responsabilidade que cabe exclusivamente aos candidatos. O dirigente petista sustenta que, embora o TSE tenha esclarecido que a renúncia ao sigilo depende da iniciativa de cada interessado, Flávio optou por não apresentar documentos que permitissem o acesso às próprias informações.

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"Ele não apresentou NENHUM EXTRATO de nada e bota sua tropa para histericamente acusar Lula e Lulinha, de modo que o barulho seja tão alto que as pessoas não ouçam o óbvio: Flávio manteve todos os seus dados sob sigilo, em segredo, não apresentou nada ao Brasil. Correu do desafio. Arregou!", disparou.

O secretário também criticou as exigências adicionais apresentadas pelo candidato do PL, entre elas a divulgação de despesas do cartão corporativo da Presidência da República e de registros de visitas ao gabinete presidencial. Segundo Valadares, as informações cobradas pelo senador já foram disponibilizadas, o que, na avaliação do PT, reforça o caráter político da resposta apresentada à Justiça Eleitoral. "O resto da peça é um show de frases feitas para gerar corte", afirmou.

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