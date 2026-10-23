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ELEIÇÕES 2026

PT reage a Flávio Bolsonaro e acusa senador de usar TSE para não abrir sigilos

Segundo o secretário de Comunicação do PT, Éden Valadares, as informações cobradas pelo candidato do PL já foram disponibilizadas. "Flávio manteve todos os seus dados sob sigilo, em segredo, não apresentou nada ao Brasil. Correu do desafio. Arregou", afirmou

"Flávio não apresentou nenhum extrato de nada e bota sua tropa para histericamente acusar Lula e Lulinha", criticou Valadares - (crédito: Guilherme Cavalcanti/D.A/CB)

O secretário de Comunicação do PT, Éden Valadares, acusou o senador Flávio Bolsonaro (PL) de recuar do desafio apresentado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para que ambos tornassem públicos seus sigilos bancário, fiscal e telefônico. A reação ocorre após o primogênito do ex-presidente Jair Bolsonaro protocolar, pouco depois da meia-noite desta sexta-feira (23/10), um documento no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) condicionando a divulgação das informações a uma determinação da Corte.

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Na avaliação de Valadares, o movimento representa uma tentativa de transferir à Justiça Eleitoral uma responsabilidade que cabe exclusivamente aos candidatos. O dirigente petista sustenta que, embora o TSE tenha esclarecido que a renúncia ao sigilo depende da iniciativa de cada interessado, Flávio optou por não apresentar documentos que permitissem o acesso às próprias informações.

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"Ele não apresentou NENHUM EXTRATO de nada e bota sua tropa para histericamente acusar Lula e Lulinha, de modo que o barulho seja tão alto que as pessoas não ouçam o óbvio: Flávio manteve todos os seus dados sob sigilo, em segredo, não apresentou nada ao Brasil. Correu do desafio. Arregou!", disparou.

O secretário também criticou as exigências adicionais apresentadas pelo candidato do PL, entre elas a divulgação de despesas do cartão corporativo da Presidência da República e de registros de visitas ao gabinete presidencial. Segundo Valadares, as informações cobradas pelo senador já foram disponibilizadas, o que, na avaliação do PT, reforça o caráter político da resposta apresentada à Justiça Eleitoral. "O resto da peça é um show de frases feitas para gerar corte", afirmou.

 

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Armando Holanda

Jornalista formado pela Universidade Católica de Pernambuco. Já passou pelas redações da Folha de Pernambuco, Diario de Pernambuco, SputnikNews Brasil e América Latina, além de passagens por grandes portais de notícias, a exemplo do Metrópoles. Vencedor d

Por Armando Holanda
postado em 23/10/2026 10:50 / atualizado em 23/10/2026 10:55
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