Aliados de Flávio dizem que não aceitarão perder eleição

Da esquerda para a direita, o candidato à Presidência da República, senador Flávio Bolsonaro; o prefeito reeleito de São Paulo, Ricardo Nunes; o deputado federal reeleito Nikolas Ferreira; o deputado federal eleito Lucas Pavanato; e o governador reeleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas durante ato em apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro à Presidência da República reúne apoiadores na Avenida Paulista - (crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

O deputado federal eleito Lucas Pavanato (PL-SP), o mais votado de São Paulo, afirmou, na noite deste domingo (25/10), que não aceitará uma eventual derrota nas eleições presidenciais. Aliado do senador Flávio Bolsonaro (PL), Pavanato participou de eventos de campanha ao lado do presidenciável na capital paulista durante a disputa pelo Palácio do Planalto.

“Entendam: Nessa eleição não aceitamos ‘perder’”, escreveu Pavanato em uma publicação na rede social X, às 18h34, enquanto o país ainda enfrentava problemas relacionados à votação do segundo turno.

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Outro que foi na mesma linha é o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) que deu coro ao "ou a gente ganha. Ou a gente ganha. Tá avisado", em suas redes. As manifestações ocorrem em meio ao clima de tensão no processo eleitoral, marcado por dificuldades logísticas em estados como São Paulo e Bahia, além de questionamentos sobre a condução da votação.

O uso de aspas na palavra “perder” chama atenção, embora o parlamentar não tenha esclarecido se pretende contestar um eventual resultado desfavorável ao candidato do PL.

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