Aliados de Flávio dizem que não aceitarão perder eleição

O deputado federal eleito Lucas Pavanato (PL-SP), o mais votado de São Paulo, afirmou, na noite deste domingo (25/10), que não aceitará uma eventual derrota nas eleições presidenciais. Aliado do senador Flávio Bolsonaro (PL), Pavanato participou de eventos de campanha ao lado do presidenciável na capital paulista durante a disputa pelo Palácio do Planalto.
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“Entendam: Nessa eleição não aceitamos ‘perder’”, escreveu Pavanato em uma publicação na rede social X, às 18h34, enquanto o país ainda enfrentava problemas relacionados à votação do segundo turno.
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Outro que foi na mesma linha é o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) que deu coro ao "ou a gente ganha. Ou a gente ganha. Tá avisado", em suas redes. As manifestações ocorrem em meio ao clima de tensão no processo eleitoral, marcado por dificuldades logísticas em estados como São Paulo e Bahia, além de questionamentos sobre a condução da votação.
O uso de aspas na palavra “perder” chama atenção, embora o parlamentar não tenha esclarecido se pretende contestar um eventual resultado desfavorável ao candidato do PL.