Lula cresce em cidade baiana onde Nikolas gravou vídeo contra o presidente

Mesmo perdendo em Luís Eduardo Magalhães, cidade baiana na qual o deputado Nikolas gravou vídeo com críticos ao governo, o petista conquistou mais votos do que no primeiro turno - (crédito: Redes sociais)

Mesmo após perder em Luís Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ampliou sua votação no município no segundo turno. A cidade ganhou repercussão durante a campanha após o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) gravar um vídeo com moradores que criticavam o petista. Lula passou de 20.173 votos no primeiro turno para 24.739 no segundo, um crescimento de 22,6%.

Flávio Bolsonaro (PL), no entanto, permaneceu à frente na cidade. O candidato passou de 38.496 para 39.688 votos, uma alta de 3,1%. Com o avanço maior de Lula, a diferença entre os dois diminuiu de 18.323 para 14.949 votos, embora o petista não tenha conseguido reverter o resultado local.

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No resultado nacional, Lula foi reeleito presidente neste domingo (25/10), com 51,7% dos votos válidos, contra 48,2% de Flávio Bolsonaro. Na Bahia, o petista venceu em 413 dos 417 municípios. Além de Luís Eduardo Magalhães, Flávio foi o mais votado em Buerarema, Itamaraju e Teixeira de Freitas.

Com economia ligada ao agronegócio, Luís Eduardo Magalhães também deu maioria dos votos a Jair Bolsonaro nas eleições de 2022. Apesar de manter a preferência pelo campo político da direita, o município registrou aumento expressivo da votação de Lula entre os turnos, enquanto o crescimento de Flávio foi mais discreto.

*Estagiária sob supervisão de Paulo Floro.