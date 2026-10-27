Porta-voz da Argentina nega pedido de asilo de Flávio Bolsonaro

Inquérito apura suposto crime de lavagem de dinheiro por Flávio e seu amigo advogado Willer Tomaz - (crédito: Agência Senado)

O governo da Argentina negou, nesta terça-feira (27/10), que o senador Flávio Bolsonaro (PL), derrotado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições presidenciais, tenha solicitado asilo político ao país. Questionado sobre a possibilidade de o parlamentar ter buscado refúgio em território argentino, o porta-voz presidencial, Adrián Ravier, descartou a informação.

“Em relação a Bolsonaro, não há nenhum pedido de asilo. O que registramos é o resultado eleitoral do Brasil”, afirmou.

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Em comunicado, o governo argentino também informou não haver registros da passagem de Flávio pelo país. Ao jornal La Nación, o Ministério da Segurança reforçou que não consta nenhuma entrada do senador pelos canais oficiais. O paradeiro do parlamentar permanece desconhecido.

A Polícia Federal (PF) apura informações divulgadas pelo portal argentino Infobae de que o filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro estaria tentando deixar o Brasil pela Argentina, com destino aos Estados Unidos. A suspeita é de que o país vizinho seria utilizado como rota de saída após a derrota nas urnas.

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