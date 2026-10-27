InícioPolítica
Eleições 2026

Porta-voz da Argentina nega pedido de asilo de Flávio Bolsonaro

O primogênito do ex-presidente Jair Bolsonaro teria planejado fuga aos EUA pela Argentina

Inquérito apura suposto crime de lavagem de dinheiro por Flávio e seu amigo advogado Willer Tomaz - (crédito: Agência Senado)
Inquérito apura suposto crime de lavagem de dinheiro por Flávio e seu amigo advogado Willer Tomaz - (crédito: Agência Senado)

O governo da Argentina negou, nesta terça-feira (27/10), que o senador Flávio Bolsonaro (PL), derrotado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições presidenciais, tenha solicitado asilo político ao país. Questionado sobre a possibilidade de o parlamentar ter buscado refúgio em território argentino, o porta-voz presidencial, Adrián Ravier, descartou a informação.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

“Em relação a Bolsonaro, não há nenhum pedido de asilo. O que registramos é o resultado eleitoral do Brasil”, afirmou.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Em comunicado, o governo argentino também informou não haver registros da passagem de Flávio pelo país. Ao jornal La Nación, o Ministério da Segurança reforçou que não consta nenhuma entrada do senador pelos canais oficiais. O paradeiro do parlamentar permanece desconhecido.

A Polícia Federal (PF) apura informações divulgadas pelo portal argentino Infobae de que o filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro estaria tentando deixar o Brasil pela Argentina, com destino aos Estados Unidos. A suspeita é de que o país vizinho seria utilizado como rota de saída após a derrota nas urnas.

 

Saiba Mais

  • Google Discover Icon
AH
AH

Armando Holanda

Jornalista formado pela Universidade Católica de Pernambuco. Já passou pelas redações da Folha de Pernambuco, Diario de Pernambuco, SputnikNews Brasil e América Latina, além de passagens por grandes portais de notícias, a exemplo do Metrópoles. Vencedor d

Por Armando Holanda
postado em 27/10/2026 12:43
x