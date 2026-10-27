Polícia Federal cancela passaportes de Flávio Bolsonaro

A Polícia Federal (PF) cancelou nesta terça-feira (27/10) os passaportes do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) após suspeitas de que o candidato derrotado à Presidência da República teria deixado o Brasil pela Argentina. A informação foi confirmada ao Correio por integrantes da corporação.
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A medida ocorre em meio às apurações sobre uma possível saída do país após o resultado do segundo turno das eleições, realizado no domingo (25). Investigadores buscam esclarecer se o parlamentar cruzou a fronteira brasileira em direção ao território argentino, de onde poderia seguir para os Estados Unidos.
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A suspeita de fuga ganhou repercussão hoje após a mídia argentina afirmar que Flávio estaria no país vizinho. O deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ) desafiou o filho de Jair Bolsonaro a divulgar um vídeo para comprovar que permanece em território nacional. O petista também relacionou o episódio às investigações envolvendo o advogado Willer Tomaz, alvo de medidas determinadas pelo Supremo Tribunal Federal (STF).
Apesar do cancelamento dos documentos, a eventual saída de Flávio do Brasil ainda não foi confirmada oficialmente. Aliados do senador negam que ele tenha fugido do país.