InícioPolítica
Eleições 2026

Polícia Federal cancela passaportes de Flávio Bolsonaro

Decisão ocorre em meio a suspeitas de que o senador teria fugido do Brasil após perder eleição presidenciável

Investigadores buscam esclarecer se o parlamentar cruzou a fronteira brasileira em direção ao território argentino, de onde poderia seguir para os EUA - (crédito: AFP)
Investigadores buscam esclarecer se o parlamentar cruzou a fronteira brasileira em direção ao território argentino, de onde poderia seguir para os EUA - (crédito: AFP)

A Polícia Federal (PF) cancelou nesta terça-feira (27/10) os passaportes do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) após suspeitas de que o candidato derrotado à Presidência da República teria deixado o Brasil pela Argentina. A informação foi confirmada ao Correio por integrantes da corporação.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

A medida ocorre em meio às apurações sobre uma possível saída do país após o resultado do segundo turno das eleições, realizado no domingo (25). Investigadores buscam esclarecer se o parlamentar cruzou a fronteira brasileira em direção ao território argentino, de onde poderia seguir para os Estados Unidos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A suspeita de fuga ganhou repercussão hoje após a mídia argentina afirmar que Flávio estaria no país vizinho. O deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ) desafiou o filho de Jair Bolsonaro a divulgar um vídeo para comprovar que permanece em território nacional. O petista também relacionou o episódio às investigações envolvendo o advogado Willer Tomaz, alvo de medidas determinadas pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Apesar do cancelamento dos documentos, a eventual saída de Flávio do Brasil ainda não foi confirmada oficialmente. Aliados do senador negam que ele tenha fugido do país. 

  • Google Discover Icon
AH
AH

Armando Holanda

Jornalista formado pela Universidade Católica de Pernambuco. Já passou pelas redações da Folha de Pernambuco, Diario de Pernambuco, SputnikNews Brasil e América Latina, além de passagens por grandes portais de notícias, a exemplo do Metrópoles. Vencedor d

Por Armando Holanda
postado em 27/10/2026 12:30 / atualizado em 27/10/2026 12:33
x