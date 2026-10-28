Pedro Rousseff pede apreensão de passaporte de Nikolas, que debocha

O deputado federal eleito Pedro Rousseff (PT-MG) anunciou nesta terça-feira (27/10), um pedido para que a Procuradoria-Geral da República (PGR) peça a apreensão do passaporte do parlamentar federal Nikolas Ferreira (PT-MG), no mesmo dia em que o então presidenciável do PL nas últimas eleições, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), fugir para os Estados Unidos.

Segundo o sobrinho-neto da ex-presidente Dilma Rousseff, o deputado do PL teria "diversos" processos criminais em aberto. "Nikolas Ferreira tem um plano claro de sair do Brasil para não responder seus crimes, assim como Carla Zambelli, Eduardo Bolsonaro, Alexandre Ramagem e Paulo Figueiredo também fizeram", disse Pedro Rousseff, ao citar figuras aliadas do ex-presidente Jair e do então candidato Flávio Bolsonaro, que fugiram para os Estados Unidos como possível estratégia para não responder a processos criminais.

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URGENTE!! PEDI A APREENSÃO DO PASSAPORTE DO NIKOLAS FERREIRA SE DEPENDER DE MIM, ELE NÃO VAI FUGIR DO BRASIL COM O RACHADINHA!!! https://t.co/yXak7lPKog — Pedro Rousseff (@pedrorousseff) October 27, 2026

O deputado Nikolas Ferreira reagiu com deboche à publicação de Pedro Rousseff. "Kkkkkkkkk bota uma melancia na cabeça, jacu", escreveu o deputado bolsonarista.