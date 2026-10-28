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FUGA DO BRASIL

A reação do Planalto ao "acolhimento" de Milei para fuga de Flávio aos EUA

Apesar da avaliação de que o movimento não surpreende, o Planalto acompanha os desdobramentos da saída do senador do país após derrota nas urnas

Apoiado por Milei, Flávio foi derrotado por Lula em sua primeira tentativa de se eleger presidente da República - (crédito: Reprodução/X/@FlavioBolsonaro)
Apoiado por Milei, Flávio foi derrotado por Lula em sua primeira tentativa de se eleger presidente da República - (crédito: Reprodução/X/@FlavioBolsonaro)

O Palácio do Planalto recebeu sem surpresa as informações sobre o acolhimento do senador Flávio Bolsonaro (PL) pelo governo do presidente argentino Javier Milei, após a derrota do primogênito de Jair Bolsonaro para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições de domingo (25/10). 

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Auxiliares do petista ouvidos pelo Correio avaliam que a aproximação entre o argentino e o candidato derrotado não é novidade e faz parte de um alinhamento político e ideológico construído ao longo dos últimos meses.

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Um integrante do alto escalão do Planalto relembrou a participação de Milei no lançamento da candidatura presidencial de Flávio, gesto interpretado à época como uma demonstração pública de apoio ao projeto eleitoral do bolsonarismo.

Na avaliação de interlocutores de Lula, a recepção ao senador representa mais um capítulo dessa relação, marcada pela convergência entre os dois políticos e pela oposição ao atual governo brasileiro.

Nos bastidores, auxiliares do presidente também recordam declarações de Milei consideradas problemáticas pelo governo brasileiro, tanto em relação ao processo eleitoral quanto ao próprio Lula. O argentino adotou uma postura de confronto com o petista e fez manifestações públicas que provocaram desconforto entre integrantes do Executivo brasileiro durante a disputa presidencial.

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Armando Holanda

Jornalista formado pela Universidade Católica de Pernambuco. Já passou pelas redações da Folha de Pernambuco, Diario de Pernambuco, SputnikNews Brasil e América Latina, além de passagens por grandes portais de notícias, a exemplo do Metrópoles. Vencedor d

Por Armando Holanda
postado em 28/10/2026 10:40 / atualizado em 28/10/2026 11:24
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