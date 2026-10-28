Flávio Bolsonaro dará coletiva em Miami nesta quinta (29), diz aliado

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) deve conceder uma entrevista coletiva em Miami, nos Estados Unidos, na tarde desta quinta-feira (29/10). A previsão foi divulgada pelo jornalista Paulo Figueiredo, aliado do bolsonarismo que vive nos Estados Unidos. Segundo ele, o parlamentar está descansando com a família e se encontra em segurança. O horário e o local da entrevista ainda seriam informados.
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Ao comentar a situação do senador e candidato derrotado nas urnas no último domingo (25), Figueiredo afirmou à CNN que Flávio está “bem, em segurança e descansando com a família”. O aliado também criticou informações divulgadas nas últimas horas sobre o caso e disse estar vendo “muitas notícias falsas e desencontradas na imprensa”, algumas delas, segundo ele, atribuídas a autoridades estrangeiras.
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A movimentação de Flávio e de seus familiares foi registrada na fronteira entre o Brasil e a Argentina. De acordo com informações da Direção Nacional de Migrações argentina, o senador atravessou a Ponte Internacional Tancredo Neves, que liga Foz do Iguaçu (PR) a Puerto Iguazú, por volta das 22h50 de ontem (27). Ele estava acompanhado da mulher, Fernanda Bolsonaro, e das filhas.
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