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FUGA DO BRASIL

Flávio Bolsonaro dará coletiva em Miami nesta quinta (29), diz aliado

Paulo Figueiredo confirma que senador está nos EUA com a família e prevê entrevista à imprensa na tarde de amanhã, após registros de sua saída do Brasil

Encontro de Flávio Bolsonaro com Trump na Casa Branca em maio deste ano. Na ocasião, Paulo Figueiredo e Eduardo, que moram nos EUA, também foram recebidos pelo republicano - (crédito: Reprodução/Redes sociais)
Encontro de Flávio Bolsonaro com Trump na Casa Branca em maio deste ano. Na ocasião, Paulo Figueiredo e Eduardo, que moram nos EUA, também foram recebidos pelo republicano - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) deve conceder uma entrevista coletiva em Miami, nos Estados Unidos, na tarde desta quinta-feira (29/10). A previsão foi divulgada pelo jornalista Paulo Figueiredo, aliado do bolsonarismo que vive nos Estados Unidos. Segundo ele, o parlamentar está descansando com a família e se encontra em segurança. O horário e o local da entrevista ainda seriam informados.

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Ao comentar a situação do senador e candidato derrotado nas urnas no último domingo (25), Figueiredo afirmou à CNN que Flávio está “bem, em segurança e descansando com a família”. O aliado também criticou informações divulgadas nas últimas horas sobre o caso e disse estar vendo “muitas notícias falsas e desencontradas na imprensa”, algumas delas, segundo ele, atribuídas a autoridades estrangeiras.

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A movimentação de Flávio e de seus familiares foi registrada na fronteira entre o Brasil e a Argentina. De acordo com informações da Direção Nacional de Migrações argentina, o senador atravessou a Ponte Internacional Tancredo Neves, que liga Foz do Iguaçu (PR) a Puerto Iguazú, por volta das 22h50 de ontem (27). Ele estava acompanhado da mulher, Fernanda Bolsonaro, e das filhas.

 

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Danandra Rocha

Repórter de política

Com experiência em assessoria de comunicação, televisão e rádio. Atua na cobertura do Congresso Nacional, acompanhando os bastidores do poder, as negociações políticas e os principais temas da agenda legislativa brasileira.

Por Danandra Rocha
postado em 28/10/2026 10:18 / atualizado em 28/10/2026 10:28
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