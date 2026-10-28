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FUGA DO BRASIL

Documento revela que Flávio Bolsonaro usou passaporte italiano em voo

Declaração de voo realizado na Argentina aponta que senador deixou o país acompanhado da esposa e das duas filhas após derrota nas eleições presidenciais

Flávio desembarca de uma aeronave após chegar ao Aeroporto Executivo de Opa-Locka, em Miami, Flórida, nesta quarta-feira (28/10) - (crédito: RICARDO ARDUENGO / AFP)
Flávio desembarca de uma aeronave após chegar ao Aeroporto Executivo de Opa-Locka, em Miami, Flórida, nesta quarta-feira (28/10) - (crédito: RICARDO ARDUENGO / AFP)

Uma declaração de voo obtida pelo Correio revela que o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) utilizou um passaporte italiano para viajar a partir da Argentina, em meio às suspeitas de que teria deixado o Brasil para escapar de investigações conduzidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF). O documento, datado de terça-feira (27/10), registra o nome do parlamentar entre os passageiros de uma aeronave particular que partiu do aeroporto de San Fernando, na região metropolitana de Buenos Aires.

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O manifesto identifica o primogênito do ex-presidente Jair Bolsonaro como cidadão italiano, com a sigla "ITA" no campo destinado à nacionalidade. A relação de passageiros também inclui a esposa do senador, Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, e as duas filhas do casal, Carolina e Luiza, identificadas como brasileiras. Diferentemente do parlamentar, as três aparecem com documentos brasileiros.

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A declaração registra a aeronave de prefixo LV-IOW, operada pela empresa Baires Fly S.A., com saída de San Fernando (SARI) e destino a Segu, no Uruguai (SEGU), em 27 de outubro. O documento também apresenta carimbos de autoridades aeroportuárias e migratórias argentinas, datados de 27 e 28 de outubro, indicando procedimentos de controle da viagem.

O registro reforça informações obtidas pela reportagem junto a interlocutores do PL de que Flávio teria recorrido à cidadania italiana para deixar o território brasileiro após a derrota para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das eleições. Aliados do senador avaliam que a saída do país foi uma tentativa de evitar eventuais medidas restritivas determinadas pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF.

 

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Armando Holanda

Jornalista formado pela Universidade Católica de Pernambuco. Já passou pelas redações da Folha de Pernambuco, Diario de Pernambuco, SputnikNews Brasil e América Latina, além de passagens por grandes portais de notícias, a exemplo do Metrópoles. Vencedor d

Por Armando Holanda
postado em 28/10/2026 10:55 / atualizado em 28/10/2026 11:24
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