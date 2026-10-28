Mãe de Flávio sobre a ida do filho para os EUA: "Meu coração sangra"

A ex-vereadora Rogéria Bolsonaro se manifestou, nesta quarta-feira (28/10), sobre a ida do filho Flávio Bolsonaro aos Estados Unidos. Em publicação nas redes sociais, ela lamentou a distância do senador e dos netos. "Estou muito triste. Meu coração sangra", escreveu.

O senador viajou na noite de terça-feira (27/10), após perder as eleições para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e descumprir uma ordem do Supremo Tribunal Federal (STF) para entregar o passaporte, diante de uma investigação por lavagem de dinheiro, evasão de divisas e irregularidades financeiras. Flávio; a mulher, Fernanda Bolsonaro; e as filhas desembarcaram nesta manhã no Aeroporto Executivo de Miami-Opa Locka (OPF), na Flórida.

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Em vídeo publicado nas redes sociais, Rogéria afirmou que mais um de seus filhos se viu obrigado a deixar o país, em referência também a Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos desde março de 2025 e é alvo de investigação na Justiça Federal. "Agora são quatro netos que estarei privada de acompanhar de perto seu crescimento, comemorarmos juntos vitórias e conquistas e confortar nas horas difíceis. Não poderei estar perto quando tiverem febre, pra colocar a mão em suas testas e verificar se está forte ou não", escreveu.

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A ex-vereadora também declarou que confia em Deus para enfrentar o momento e reafirmou o amor pelos filhos. Ao final da publicação, despediu-se de Flávio com a frase “Até breve” e marcou os perfis dos três filhos: Flávio, Eduardo e o senador, Carlos Bolsonaro (PL-SC).

*Estagiária sob supervisão de Roberto Fonseca

Veja o vídeo: