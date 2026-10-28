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FUGA DO BRASIL

Flávio Bolsonaro chega a Miami com a família na manhã desta quarta-feira

Senador desembarcou nos EUA às 10h30, pelo horário de Brasília, acompanhado da mulher e das filhas; imagens da chegada foram registradas pela CNN Internacional

Flávio e a família desembarcam em Miami. Ex-presidenciável havia declarado na segunda-feira (26) que não pretendia deixar o Brasil - (crédito: RICARDO ARDUENGO / AFP)
Flávio e a família desembarcam em Miami. Ex-presidenciável havia declarado na segunda-feira (26) que não pretendia deixar o Brasil - (crédito: RICARDO ARDUENGO / AFP)

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) chegou a Miami, nos Estados Unidos, às 10h30 desta quarta-feira (28/10), pelo horário de Brasília. O desembarque foi registrado em imagens pela CNN Internacional. O parlamentar viajou acompanhado da mulher, Fernanda Bolsonaro, e das filhas.

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O parlamentar deixou o Brasil na noite de ontem (27) pela fronteira com a Argentina. Registros migratórios indicam que o filho de Jair Bolsonaro atravessou a Ponte Internacional Tancredo Neves, entre Foz do Iguaçu (PR) e Puerto Iguazú, por volta das 22h50. Na sequência, embarcou com a família em uma aeronave privada, cujo plano de voo indicava Guayaquil, no Equador, como destino inicial.

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Derrotado nas urnas no domingo (25), Flávio é investigado no STF por suspeitas de irregularidades no financiamento de filme Dark Horse e por possível lavagem de dinheiro em caso que envolve o advogado Willer Tomaz.

O ex-presidenciável havia declarado na segunda-feira (26) que não pretendia deixar o Brasil e que entregaria os passaportes à Polícia Federal. “Eu nunca pensei em sair do país. Eu vou entregar os meus passaportes e vou me defender dessa aberração, que é uma clara tentativa de me intimidar”, afirmou ao contestar a determinação judicial.

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Danandra Rocha

Repórter de política

Com experiência em assessoria de comunicação, televisão e rádio. Atua na cobertura do Congresso Nacional, acompanhando os bastidores do poder, as negociações políticas e os principais temas da agenda legislativa brasileira.

Por Danandra Rocha
postado em 28/10/2026 10:47 / atualizado em 28/10/2026 11:09
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