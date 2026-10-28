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Trump sobre Flávio se autodeclarar presidente do Brasil: "Não vou me envolver"

Presidente norte-americano evitou comentar declaração do senador sobre eleição brasileira, mas confirmou autorização para entrada de Flávio no país

Flavio Bolsonaro e Donald Trump antes das eleições - (crédito: Divulgação/Flávio Bolsonaro)
Flavio Bolsonaro e Donald Trump antes das eleições - (crédito: Divulgação/Flávio Bolsonaro)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira (28/10) que o governo norte-americano autorizou a entrada de Flávio Bolsonaro no país. Questionado por jornalistas sobre a declaração de Flávio de que é o “presidente eleito do Brasil”, Trump evitou comentar a fala, mas voltou a criticar as eleições brasileiras.

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“Eu não vou fazer um comentário sobre isso. Mas sei que nós autorizamos a entrada dele no país, então vamos ver”, afirmou o republicano. Em seguida, disse que não pretende se envolver na política brasileira, embora tenha classificado a eleição como “muito estranha”.

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A declaração ocorre no mesmo dia em que Flávio chegou a Miami com a família. O senador deixou o Brasil na noite de terça-feira (27/10), cruzou a fronteira com a Argentina e seguiu de avião particular.

Assista:

A entrada de Flávio no país foi autorizada apesar de o passaporte diplomático brasileiro usado por ele ter sido cancelado pela Polícia Federal na segunda-feira (26/10), após decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Registros da alfândega norte-americana consultados identificam o documento brasileiro utilizado pelo senador.

Ainda na segunda-feira (26/10), Flávio havia sido intimado pela PF a entregar eventuais passaportes de outras nacionalidades em até 24 horas, mas não cumpriu o prazo, segundo a corporação.

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Nathallie Lopes

Repórter

Jornalista e também formada em relações internacionais. É repórter do site do Correio, onde escreve sobre temas diversos, e assina o Blog do Servidor

Por Nathallie Lopes
postado em 28/10/2026 20:28
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