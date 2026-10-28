Trump sobre Flávio se autodeclarar presidente do Brasil: "Não vou me envolver"

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira (28/10) que o governo norte-americano autorizou a entrada de Flávio Bolsonaro no país. Questionado por jornalistas sobre a declaração de Flávio de que é o “presidente eleito do Brasil”, Trump evitou comentar a fala, mas voltou a criticar as eleições brasileiras.

“Eu não vou fazer um comentário sobre isso. Mas sei que nós autorizamos a entrada dele no país, então vamos ver”, afirmou o republicano. Em seguida, disse que não pretende se envolver na política brasileira, embora tenha classificado a eleição como “muito estranha”.

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A declaração ocorre no mesmo dia em que Flávio chegou a Miami com a família. O senador deixou o Brasil na noite de terça-feira (27/10), cruzou a fronteira com a Argentina e seguiu de avião particular.

Assista:

Q: Flávio Bolsonaro has declared himself the "rightful president" of Brazil. Do you agree? Trump: I'm not going to make a comment about that. I won't get involved. It was a very strange election, that's for sure. https://t.co/CfzV1yuGsb — Clash Report (@clashreport) October 28, 2026

A entrada de Flávio no país foi autorizada apesar de o passaporte diplomático brasileiro usado por ele ter sido cancelado pela Polícia Federal na segunda-feira (26/10), após decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Registros da alfândega norte-americana consultados identificam o documento brasileiro utilizado pelo senador.

Ainda na segunda-feira (26/10), Flávio havia sido intimado pela PF a entregar eventuais passaportes de outras nacionalidades em até 24 horas, mas não cumpriu o prazo, segundo a corporação.