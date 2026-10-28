Flávio usou passaporte brasileiro cancelado para entrar nos EUA

Flávio Bolsonaro usou o passaporte italiano para entrar na Argentina e, horas depois, o passaporte diplomático brasileiro para chegar aos Estados Unidos. O segundo documento já havia sido cancelado por determinação judicial, segundo nota divulgada pela Polícia Federal (PF) nesta quarta-feira (28/10).
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Registros do sistema de histórico de viagens da Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos (CBP, na sigla em inglês), mostram a entrada do senador em Miami nesta quarta-feira (28/10) com um documento emitido pelo Brasil.
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A viagem ocorreu após a PF solicitar ao Supremo Tribunal Federal (STF), no domingo (25/10), medidas cautelares contra o senador, incluindo a apreensão de passaportes e a proibição de deixar o país. Após a decisão judicial, os passaportes brasileiros comum e diplomático foram cancelados.
Na manhã de 26 de outubro, Flávio foi intimado a entregar eventuais passaportes de outras nacionalidades em até 24 horas. Segundo a PF, ele não cumpriu a determinação.
O senador deixou o Brasil na terça-feira (27/10) pela fronteira com a Argentina, onde entrou com o passaporte italiano. De lá, embarcou em um voo com destino aos Estados Unidos, com escala no Equador, antes de chegar a Miami.
A situação dos documentos é distinta: a Justiça brasileira determinou o cancelamento dos passaportes emitidos pelo Brasil e ordenou a entrega de eventuais documentos estrangeiros. A PF não informou que o passaporte italiano tenha sido cancelado.
O uso do passaporte diplomático brasileiro após o cancelamento levanta dúvidas sobre como o documento foi aceito no controle migratório norte-americano.
Em conversa com jornalistas nesta quarta-feira (28/10), o presidente norte-americano, Donald Trump disse que não vai comentar as eleições brasileiras e que deu uma autorização para que Flávio fosse aos EUA.