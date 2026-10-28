Flávio usou passaporte brasileiro cancelado para entrar nos EUA

Flavio Bolsonaro steps off a plane after arriving at Opa Locka Executive Airport in Miami, Florida on October 28, 2026. Brazil's defeated right-wing presidential candidate Flavio Bolsonaro stepped out of a private plane in Florida today, AFP witnessed, despite a court order banning him from leaving his country. His plane touched down at Opa-Locka Executive Airport outside Miami after flying from Argentina with a stopover in Ecuador, as speculation had swirled for days over his whereabouts. (Photo by Ricardo ARDUENGO / AFP) - (crédito: AFP)

Flávio Bolsonaro usou o passaporte italiano para entrar na Argentina e, horas depois, o passaporte diplomático brasileiro para chegar aos Estados Unidos. O segundo documento já havia sido cancelado por determinação judicial, segundo nota divulgada pela Polícia Federal (PF) nesta quarta-feira (28/10).

Registros do sistema de histórico de viagens da Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos (CBP, na sigla em inglês), mostram a entrada do senador em Miami nesta quarta-feira (28/10) com um documento emitido pelo Brasil.

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A viagem ocorreu após a PF solicitar ao Supremo Tribunal Federal (STF), no domingo (25/10), medidas cautelares contra o senador, incluindo a apreensão de passaportes e a proibição de deixar o país. Após a decisão judicial, os passaportes brasileiros comum e diplomático foram cancelados.

Na manhã de 26 de outubro, Flávio foi intimado a entregar eventuais passaportes de outras nacionalidades em até 24 horas. Segundo a PF, ele não cumpriu a determinação.

O senador deixou o Brasil na terça-feira (27/10) pela fronteira com a Argentina, onde entrou com o passaporte italiano. De lá, embarcou em um voo com destino aos Estados Unidos, com escala no Equador, antes de chegar a Miami.

A situação dos documentos é distinta: a Justiça brasileira determinou o cancelamento dos passaportes emitidos pelo Brasil e ordenou a entrega de eventuais documentos estrangeiros. A PF não informou que o passaporte italiano tenha sido cancelado.

O uso do passaporte diplomático brasileiro após o cancelamento levanta dúvidas sobre como o documento foi aceito no controle migratório norte-americano.

Em conversa com jornalistas nesta quarta-feira (28/10), o presidente norte-americano, Donald Trump disse que não vai comentar as eleições brasileiras e que deu uma autorização para que Flávio fosse aos EUA.