Parlamentares dos EUA cobram explicações a Rubio por ajuda a Flávio Bolsonaro

Os congressistas ainda cobram esclarecimentos sobre a eventual atuação de funcionários da Casa Branca e de diplomatas nos preparativos da viagem do bolsonarista - (crédito: Fotos: Sergio Lima/AFP e Kent Nishimura/AFP)

Congressistas dos Estados Unidos cobraram explicações do secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, sobre a participação do governo de Donald Trump na saída do senador Flávio Bolsonaro (PL) do Brasil após a derrota para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Em carta encaminhada ao chefe da diplomacia norte-americana, os parlamentares questionam se autoridades dos EUA facilitaram a viagem do filho mais velho de Jair Bolsonaro, mesmo diante de uma determinação do Supremo Tribunal Federal (STF) que restringia seus deslocamentos internacionais.

No documento, os congressistas solicitam uma prestação de contas imediata sobre o papel do Departamento de Estado na viagem de Flávio aos Estados Unidos, noticiada em 27 de outubro. A preocupação envolve, sobretudo, informações de que integrantes do governo Trump teriam autorizado a concessão de vistos ao senador e a familiares, apesar da ordem judicial brasileira que determinava a entrega de seus passaportes no âmbito de uma investigação criminal sobre suspeitas de lavagem de dinheiro e irregularidades financeiras.

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A carta também questiona quando a Embaixada dos Estados Unidos em Brasília e o Departamento de Estado tomaram conhecimento das restrições impostas pela Justiça brasileira. Os parlamentares querem saber se autoridades norte-americanas tiveram acesso à decisão do STF antes da saída de Flávio e se houve alguma avaliação sobre a legalidade da viagem. Outro ponto levantado é se o governo Trump tinha conhecimento de que o senador havia descumprido o prazo estabelecido judicialmente para entregar seus documentos.

Os congressistas ainda cobram esclarecimentos sobre a eventual atuação de funcionários da Casa Branca, diplomatas e representantes de outras agências federais nos preparativos da viagem. Entre os questionamentos estão possíveis contatos com Flávio, familiares, advogados e assessores políticos, além da participação de autoridades norte-americanas na emissão de documentos, organização de voos, transporte e procedimentos de entrada no país.

Um dos trechos da correspondência trata especificamente da informação de que um integrante do alto escalão do Departamento de Estado teria assegurado a concessão de vistos a Flávio e seus familiares. Os parlamentares perguntam quem autorizou a medida e se os procedimentos migratórios foram aprovados antes ou depois de o governo norte-americano tomar conhecimento da ordem judicial brasileira. Também querem saber se houve articulação com o Departamento de Segurança Interna, os órgãos de imigração e controle de fronteiras ou o Departamento de Justiça.

A iniciativa amplia a pressão política sobre o governo Trump em meio aos desdobramentos da saída de Flávio do Brasil. A preocupação dos congressistas é identificar se houve assistência institucional dos EUA para permitir que um político estrangeiro deixasse seu país apesar de restrições judiciais. A carta, no entanto, apresenta questionamentos e solicita esclarecimentos, sem comprovar que o governo norte-americano tenha participado diretamente da fuga.