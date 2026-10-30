Parlamentares dos EUA cobram explicações a Rubio por ajuda a Flávio Bolsonaro

Congressistas dos Estados Unidos cobraram explicações do secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, sobre a participação do governo de Donald Trump na saída do senador Flávio Bolsonaro (PL) do Brasil após a derrota para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Em carta encaminhada ao chefe da diplomacia norte-americana, os parlamentares questionam se autoridades dos EUA facilitaram a viagem do filho mais velho de Jair Bolsonaro, mesmo diante de uma determinação do Supremo Tribunal Federal (STF) que restringia seus deslocamentos internacionais.
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No documento, os congressistas solicitam uma prestação de contas imediata sobre o papel do Departamento de Estado na viagem de Flávio aos Estados Unidos, noticiada em 27 de outubro. A preocupação envolve, sobretudo, informações de que integrantes do governo Trump teriam autorizado a concessão de vistos ao senador e a familiares, apesar da ordem judicial brasileira que determinava a entrega de seus passaportes no âmbito de uma investigação criminal sobre suspeitas de lavagem de dinheiro e irregularidades financeiras.
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A carta também questiona quando a Embaixada dos Estados Unidos em Brasília e o Departamento de Estado tomaram conhecimento das restrições impostas pela Justiça brasileira. Os parlamentares querem saber se autoridades norte-americanas tiveram acesso à decisão do STF antes da saída de Flávio e se houve alguma avaliação sobre a legalidade da viagem. Outro ponto levantado é se o governo Trump tinha conhecimento de que o senador havia descumprido o prazo estabelecido judicialmente para entregar seus documentos.
Os congressistas ainda cobram esclarecimentos sobre a eventual atuação de funcionários da Casa Branca, diplomatas e representantes de outras agências federais nos preparativos da viagem. Entre os questionamentos estão possíveis contatos com Flávio, familiares, advogados e assessores políticos, além da participação de autoridades norte-americanas na emissão de documentos, organização de voos, transporte e procedimentos de entrada no país.
Um dos trechos da correspondência trata especificamente da informação de que um integrante do alto escalão do Departamento de Estado teria assegurado a concessão de vistos a Flávio e seus familiares. Os parlamentares perguntam quem autorizou a medida e se os procedimentos migratórios foram aprovados antes ou depois de o governo norte-americano tomar conhecimento da ordem judicial brasileira. Também querem saber se houve articulação com o Departamento de Segurança Interna, os órgãos de imigração e controle de fronteiras ou o Departamento de Justiça.
A iniciativa amplia a pressão política sobre o governo Trump em meio aos desdobramentos da saída de Flávio do Brasil. A preocupação dos congressistas é identificar se houve assistência institucional dos EUA para permitir que um político estrangeiro deixasse seu país apesar de restrições judiciais. A carta, no entanto, apresenta questionamentos e solicita esclarecimentos, sem comprovar que o governo norte-americano tenha participado diretamente da fuga.