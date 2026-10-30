Itamaraty convoca representante da Argentina após fuga de Flávio

24/06/2026. Ed Alves/CB/D.A Press. As inscrições podem ser feitas até o meio-dia de 9 de julho de 2026. - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O Ministério das Relações Exteriores (Itamaraty) convocou a encarregada de Negócios da Embaixada da Argentina no Brasil, María Emilia Cortés, para explicar a fuga de Flávio Bolsonaro, que usou o território do país vizinho para fugir. O governo argentino confirmou que o senador embarcou em um jato que decolou do país na última terça-feira (27).

O parlamentar é alvo de dois inquéritos que correm no Supremo Tribunal Federal (STF) sobre crimes financeiros, como lavagem de dinheiro. Maria Emília foi recebida pelo chefe do Departamento do Mercosul do Itamaraty, João Marcelo Galvão de Queiroz, em Brasília.

Ao ser questionada sobre a fuga de Flávio por meio do país vizinho, ela afirmou que vai transmitir as informações para o presidente Javier Milei, para que o governo argentino se manifeste. Após a resposta, ou na ausência dela, o Brasil decide quais medidas deve adotar.

Em uma nota publicada no dia da fuga, o governo da Argentina afirmou que Flávio e seus familiares ingressaram no país e apresentaram documentos válidos, que não revelavam qualquer impedimento para o ingresso e saída dos brasileiros do país.

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A posição atual do governo brasileiro é não focar neste assunto e mirar nas ações do governo e propostas para o desenvolvimento do país, assim como a reforma ministerial em razão do novo mandato do presidente.