Michelle consolida influência política fora da sombra de familiares

Sem a presença de Flávio e Eduardo no país e com Jair Bolsonaro fora do centro das articulações políticas, Michelle aparece como uma das principais herdeiras do capital eleitoral do bolsonarismo - (crédito: Minervino Júnior/CB)

A derrota do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) na disputa presidencial e o afastamento de parte dos filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro do cenário político brasileiro abrem espaço para uma nova etapa na trajetória de Michelle Bolsonaro. Senadora eleita pelo PL do Distrito Federal, a ex-primeira-dama começa a se movimentar em um ambiente no qual o protagonismo da família passa por uma reorganização.

Sem a presença de Flávio e Eduardo no país e com Jair Bolsonaro fora do centro das articulações políticas, Michelle aparece como uma das principais herdeiras do capital eleitoral do bolsonarismo. Ao lado dela, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), também ganha espaço na disputa pela liderança da direita.

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Interlocutores ouvidos pelo Correio afirmam que Michelle não demonstrou disposição para se envolver intensamente na campanha de Flávio no segundo turno. A postura, segundo essas fontes, ainda guardava resquícios do conflito entre os dois, que se tornou público meses antes, em meio a divergências sobre alianças políticas e ao espaço da ex-primeira-dama nas decisões do PL. Embora tenha declarado apoio ao enteado e participado de manifestações em favor da candidatura, Michelle manteve uma agenda própria e priorizou compromissos com aliadas, como a governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP).

Nos bastidores, a avaliação de interlocutores é de que Michelle se tornou hoje um dos nomes mais fortes e confiáveis do grupo Bolsonaro no Brasil. Um integrante próximo à família, ouvido pelo Correio, fez críticas à postura dos filhos do ex-presidente e à concentração das decisões políticas no núcleo familiar. "Os filhos de Jair são egoístas e só pensam em si, no monopólio de poder. Deveriam ter pensado mais no Brasil, só pensam no próprio umbigo", afirmou. Na avaliação desse interlocutor, a ex-primeira-dama se diferencia por não disputar espaço com os enteados nos mesmos termos. "Michelle é a única que não disputa por poder, ela tem luz própria", acrescentou.

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A publicação feita por Michelle nas redes sociais na última sexta-feira também ajuda a dimensionar o espaço que ela pretende ocupar na reorganização do grupo. Ao relatar conversas com Jair Bolsonaro, a ex-primeira-dama saiu em defesa de Tarcísio de Freitas, do deputado Nikolas Ferreira (PL-MG), da senadora Damares Alves (Republicanos-DF) e do pastor Silas Malafaia, citados por ela como aliados que vêm sendo alvo de ataques.

Michelle afirmou que o marido reconhece o empenho de todos na campanha de Flávio e que se entristece com notícias que atribuem a ele críticas a essas lideranças. "O meu marido ressalta que é momento de união e não de procurar culpados", escreveu. A manifestação foi publicada em meio à disputa interna sobre os responsáveis pelo resultado eleitoral.

Novos espaços

Para o cientista político Rudá Ricci, presidente do Instituto Cultiva, a reorganização da direita tende a abrir espaço para lideranças que não dependem, exclusivamente, da atuação direta de Jair Bolsonaro. Na avaliação do especialista, sem Jair, Flávio e Eduardo no comando das articulações no Brasil, "Michelle e Tarcísio" passam a herdar parte do capital político construído pelo ex-presidente. Segundo ele, a dupla "já forjou uma aliança há meses". Os dois, contudo, têm trajetórias e bases distintas: enquanto a ex-primeira-dama consolidou vínculos com segmentos religiosos e com o eleitorado feminino, o governador paulista tem a estrutura administrativa e política do maior colégio eleitoral do país.

A chegada de Michelle ao Senado, em fevereiro de 2027, será um passo decisivo para transformar a influência política em atuação institucional. Ela terá mandato de oito anos e poderá construir uma agenda própria no Congresso, sem depender da rotina de campanha dos filhos de Jair Bolsonaro. A futura senadora também terá de lidar com as disputas internas do PL e com a concorrência de outras lideranças da direita. A conversa que manteve com o presidente da legenda, Valdemar Costa Neto, sobre o futuro do partido, indica que Michelle já participa das articulações sobre os próximos passos do grupo.

A incógnita é até que ponto Michelle conseguirá converter o capital político que acumulou em liderança própria, sem ficar condicionada às decisões do marido ou às disputas com os enteados. A ex-primeira-dama já demonstrou que tem capacidade de mobilização dentro do PL e interlocução com setores religiosos e conservadores. Agora, com um mandato no Senado e o grupo em processo de reorganização, terá a oportunidade de ampliar sua atuação para além da condição de mulher do ex-presidente. O espaço, porém, não está livre: Tarcísio e outras lideranças também se movimentam para ocupar o lugar de referência da direita no próximo ciclo político.