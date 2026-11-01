"Nenhum programa social será extinto", garante Lula em videoselfie

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva divulgou um vídeo nas redes sociais neste domingo (1º/11) para tranquilizar a população sobre o estado de saúde e desmentir rumores a respeito do fim de benefícios governamentais. Após passar uma semana sem discursar para tratar da voz, o chefe do Executivo afirmou que está recuperado.

Leia mais:

"Nenhum programa social será extinto neste país. O que pode acontecer é a gente criar novos programas sociais ou melhorar aqueles que já estão", declarou Lula. O presidente aproveitou o pronunciamento para rebater informações falsas que circularam nos últimos dias sobre o encerramento das assistências. "Não acredite nos mentirosos de sempre, que vivem tentando vender desgraça e infelicidade para o nosso povo", reforçou.

Ver esse post no Instagram Um post compartilhado por Luiz Ina?cio Lula da Silva (@lulaoficial)

Durante a mensagem, o mandatário também enfatizou o compromisso de cumprir as promessas de campanha e anunciou o desejo de retomar as viagens pelo território nacional. "Tudo aquilo que foi prometido na campanha, pode ficar certo que vai acontecer", assegurou. Ele destacou que pretende visitar os estados brasileiros para agradecer pessoalmente aos eleitores e defensores da democracia.

Por fim, Lula explicou a escolha do formato do comunicado aos apoiadores. "Por isso eu estou fazendo essa videoselfie com vocês, para dizer: estou bem de saúde, a voz melhorou, e logo, logo quero voltar a percorrer o Brasil para visitar cada estado", concluiu o presidente, finalizando com um agradecimento à população pelo apoio às instituições.