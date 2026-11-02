Janones se reúne com Cristina Kirchner em viagem à Argentina

O deputado federal André Janones (Rede-MG) se reuniu nesta segunda-feira (2/11) com a ex-presidente da Argentina Cristina Kirchner, em Buenos Aires. A conversa ocorreu no apartamento onde a ex-chefe de Estado cumpre prisão domiciliar, após ser condenada a seis anos de detenção por corrupção em um processo envolvendo a licitação de obras rodoviárias. A agenda faz parte de uma articulação política com lideranças da oposição ao presidente argentino Javier Milei.

Janones esteve acompanhado do marqueteiro Rafael Marroquim e do diretor de cinema Chico Kertész. Os dois participaram da campanha que elegeu Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em 2022. O grupo levou à Argentina a experiência da disputa eleitoral brasileira, com foco nas estratégias de comunicação e mobilização digital utilizadas para impulsionar a candidatura petista.

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Mais cedo, os brasileiros se reuniram com o ex-candidato à Presidência Sergio Massa. O argentino trabalha na construção de uma frente política contra Milei para as eleições de 2027. A proposta é articular diferentes setores da oposição para formar uma alternativa ao atual governo. O encontro com as lideranças argentinas sinaliza uma aproximação entre integrantes da esquerda brasileira e nomes que buscam reorganizar o campo oposicionista no país vizinho.

Janones teve papel de destaque na campanha de Lula ao criar o chamado "Exército do Lula", canal digital utilizado para ampliar a mobilização de apoiadores e a circulação de conteúdos favoráveis ao petista durante a disputa eleitoral. Após a vitória, o presidente agradeceu publicamente ao deputado e o chamou de "general", em referência à atuação na mobilização da militância, especialmente no segundo turno.

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A relação entre Lula e Cristina Kirchner também é marcada pela proximidade política. Em julho de 2025, durante viagem à Argentina para participar de uma cúpula do Mercosul, o presidente brasileiro visitou a ex-presidente em seu apartamento e manifestou solidariedade diante da condenação. Nas redes sociais, desejou força à aliada e afirmou que ela deveria seguir firme na luta por justiça. A reunião desta segunda-feira (2) amplia o diálogo entre os grupos políticos dos dois países em meio à preparação para a próxima disputa presidencial argentina.