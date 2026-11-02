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Copilota relatou turbulência em mensagem ao namorado antes da queda do avião

Mensagem foi enviada por volta das 12h40 de domingo (horário local). Cerca de dez minutos depois, a aeronave caiu no condado de Palm Beach. Todos os ocupantes morreram

Copilota de jato que caiu nos EUA é identificada como brasileira de 20 anos - (crédito: Reprodução/threads)
Copilota de jato que caiu nos EUA é identificada como brasileira de 20 anos - (crédito: Reprodução/threads)

A copilota brasileira Nathalia Gadelha Filgueiras, de 20 anos, avisou ao namorado que enfrentava turbulência e formação de gelo durante o voo minutos antes da queda do avião em que trabalhava, na Flórida, nos Estados Unidos.

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A mensagem foi enviada por volta das 12h40 de domingo (horário local) e dizia: "Estou com turbulência, estou com gelo". Cerca de dez minutos depois, a aeronave caiu no condado de Palm Beach. Todos os ocupantes morreram. 

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O relato foi feito pelo padrasto da jovem, Thiago Corteleti, de 44 anos, ao jornal americano The New York Post. Segundo ele, Nathalia estava em contato com familiares e pessoas próximas até pouco antes do acidente. De acordo com a família, Nathalia tinha cerca de 1.300 horas de experiência de voo, apesar da pouca idade. A jovem costumava viajar com o namorado e compartilhava fotos e vídeos dos dois a bordo de aeronaves.

A queda do jato executivo Learjet 60 no domingo (1º/11) em um bairro residencial do condado de Palm Beach, na Flórida, matou nove pessoas. A aeronave havia decolado do Aeroporto Internacional de Austin-Bergstrom, no Texas, com destino às Bahamas, conforme informou a Administração Federal de Aviação (FAA). Até o momento, as autoridades não divulgaram informações sobre as causas do acidente.

A identidade da jovem foi confirmada ao jornal norte-americano New York Post pela mãe dela. A família é brasileira, mas morava nos Estados Unidos. Até o momento, não há informações sobre se Nathalia nasceu em território norte-americano ou brasileiro.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 02/11/2026 17:40 / atualizado em 02/11/2026 17:48
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