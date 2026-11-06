PT é contrário à redução da maioridade penal, diz secretário do partido

A vitória histórica do presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições de 2026 ficou marcada pela estratégia da campanha do petista no segundo turno. Em entrevista ao Correio, Éden Valadares, secretário nacional de Comunicação do PT, afirmou que, após o revés no turno inicial, a primeira medida foi "abrir a campanha", com a participação, inclusive, de jovens parlamentares eleitos, "uma geração que entende a disputa digital" . Ele também destacou a força do "Exército de Lula", comunidade no WhatsApp comandada pelo deputado federal André Janones (Rede-MG).

"Estamos compartilhando a experiência brasileira com partidos do campo progressista no mundo todo, destacando como foi possível enfrentar as big techs e organizar a mobilização popular no WhatsApp", destacou, em entrevista aos jornalistas Raphaela Peixoto e Luiz Felipe. "O maior legado das eleições brasileiras de 2022 e 2026 para o mundo é a demonstração de que é possível derrotar a extrema-direita e o fascismo por meio da participação popular, do voto e da democracia."

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Valadares comentou também sobre regulação das redes, desafios do governo Lula 4 e a proposta de redução da maioridade penal, em análise no Congresso. Segundo ele, o PT não mudou de posição sobre o assunto: o partido continua contrário à redução. "Respeitamos a declaração do presidente Lula durante a campanha, esclarecida por ele como uma opinião pessoal, enquanto cidadão e não como diretriz institucional", enfatizou. A seguir, a entrevista.

Que balanço os dirigentes do PT fazem da eleição?

Foi uma eleição histórica, e o balanço ainda é inicial. Começamos agora a fazer essa avaliação a partir da reunião da executiva, e teremos uma reunião do diretório no dia 13. Contudo, é claro que o balanço é positivo pela reeleição do presidente Lula, garantindo o quarto mandato da maior liderança popular da história do nosso país. Ele já tinha seu nome marcado na história política do país, mas, com essa quarta vitória e o quarto mandato, ganha uma dimensão eterna. Dificilmente conseguiremos repetir alguém que cumpra quatro mandatos na Presidência. Ainda mais se tratando de um trabalhador nordestino e retirante, com a trajetória de vida que ele possui, que ousou fundar um partido político formado por trabalhadores e trabalhadoras e que conquistou o respeito do mundo por valores muito sagrados. Lula hoje é a principal referência do campo democrático global. Portanto, a eleição, por si só, já era histórica. E vencer esse pleito traz, inevitavelmente, um balanço positivo.

E o que foi negativo?

Temos um processo de autocrítica a ser feito sobre os erros cometidos, pois uma campanha num país com a dimensão do Brasil enfrenta grandes desafios. Há aprendizados para a direção do PT, para as direções estaduais, para o próprio candidato e para o núcleo da campanha. A história do PT é uma história de superação, então, respondendo diretamente, o balanço é positivo. Como Lula é a referência do campo democrático popular no mundo, quem valoriza a democracia, a paz e um mundo multipolar e multicultural estava torcendo e acompanhando as eleições no Brasil. Por isso, o "faz o L" ecoou desde a Nova Zelândia e o Japão até as eleições americanas.

Vimos a participação de Lula nas redes socias por meio de vídeos selfies. Quais outras estratégias o senhor aponta?

Foi uma campanha diferente para nós, porque Lula tinha uma agenda de presidente muito demandada. Estávamos vivendo um cenário de tarifas do governo americano, e o enfrentamento à extrema-direita, que não é um adversário qualquer. Não se trata da polarização tradicional de anos anteriores. A principal vítima dessa radicalização ou polarização extremista não foi o PT ou a esquerda, mas a própria direita tradicional no Brasil, que viu o PSDB, o MDB e o PSD diminuírem. Tratava-se de uma eleição diferente, na qual enfrentamos um processo comprovado de intromissão nas eleições brasileiras. Quando o presidente Lula fala que essa foi a eleição mais bagunçada, isso se refere aos aprendizados que precisamos tirar: tivemos problemas com material, nas redes sociais, na agenda e na incapacidade de levar o presidente a todos os estados que gostaríamos, embora tivéssemos palanques estruturados em todas as unidades da Federação.

Como avalia essas dificuldades?

O saldo não é inteiramente negativo. Diferentemente de 2018 ou 2022, o enfrentamento nas redes não permitiu que uma grande onda de fake news parasse ou pautasse o Brasil. Todas as tentativas da extrema-direita de pautar o país com mentiras foram contidas de forma preventiva ou rápida, e, por diversas vezes, fomos nós que pautamos o debate digital. A esquerda, que costumava largar atrás da extrema-direita no ambiente virtual, foi aprendendo e evoluindo, demonstrando uma forte capacidade no primeiro turno. Como o intervalo do segundo turno é de apenas três semanas, é preciso "trocar o pneu da bicicleta com ela em movimento". A primeira medida foi abrir a campanha. Realizamos a reunião com os parlamentares eleitos e criamos uma sala no núcleo de campanha para os jovens parlamentares. O PT elegeu 18 parlamentares com menos de 45 anos, uma geração que nasceu nas redes sociais, entende a disputa digital e sabe que não há dicotomia entre a vida real e a virtual. Incorporamos essa liderança e convidamos o governador Jerônimo Rodrigues, o senador Rui Costa, o ministro Camilo Santana e o governador Rafael Fonteles — lideranças que representam o sucesso eleitoral e a renovação do PT no Nordeste. Em dois dias, tínhamos uma nova conformação na coordenação da campanha e estávamos nas ruas.

Houve uma estratégia específica para alcançar o eleitor do Sudeste?

Houve, sim. Não haver disputa de segundo turno para o governo nesses estados não foi um problema. Mantivemos os comitês abertos e solicitamos que os candidatos continuassem mobilizados nas ruas. Desenvolvemos uma comunicação digital específica para São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, onde não havia segundo turno local, mas existia margem para o crescimento de Lula. Fizemos investimentos dedicados de material humano e de impulsionamento nas redes digitais. Além disso, estruturamos um calendário de atos de rua. Quando os estudantes tomam as ruas em defesa da democracia, da soberania e das conquistas sociais, o papel de um partido dirigente é apoiar o movimento com humildade, sem tentar usurpar a vanguarda ou a liderança, pois o protagonismo deve ser do povo. A agenda do presidente Lula no segundo turno focou intensamente nesses três estados. Mapeamos que parte do eleitorado que votou em Lula em 2006, 2010 e Dilma em 2014 havia se afastado em 2018, mas não apresentava um antilulismo irredutível. Essa frustração levava mais ao abstencionismo do que ao voto no adversário. Por isso, realizamos uma campanha forte para reduzir a abstenção, incentivando o comparecimento às urnas, o que se provou uma estratégia altamente acertada.

Quais lições da eleição geral serão levadas para o pleito municipal em relação às big techs e à realização de campanhas?

A intromissão das plataformas e big techs no processo eleitoral é a ponta de um debate muito maior promovido pelo governo Lula sobre soberania digital versus colonialismo digital. O Brasil não pode ficar dependente da infraestrutura comunicacional de multinacionais estrangeiras que colocam o lucro ou seus interesses políticos acima da Constituição e dos interesses nacionais. Em bom português, as big techs não podem interferir no rumo das eleições brasileiras nem no país como um todo. Hoje, há uma concentração de poder e riqueza nessas plataformas maior do que a acumulada pelos bancos no século passado. E não me refiro apenas às redes sociais, mas a empresas como Meta, Amazon e Google. Nós ganhamos na Justiça e fizemos uma denúncia internacional referente à atuação na eleição. Há um debate no Congresso Nacional sobre soberania e independência digital, pois essas empresas acumularam capacidade de influenciar decisões coletivas e padrões individuais de consumo, controlando o fluxo e o armazenamento de informações. Esse nível de concentração de poder não pode estar acima do interesse público ou da Constituição.

O caminho é a regulação?

Quando defendemos a regulação, isso não significa qualquer intervenção na liberdade de expressão, de opinião ou de imprensa. O que pretendemos é que as regras da vida real sejam aplicadas ao ambiente digital: se racismo, homofobia, atentado ao Estado Democrático de Direito e exploração sexual infantil são crimes na vida real, também devem ser no ambiente digital. Da mesma forma, abusos econômicos e manipulação de mercado cometidos por plataformas devem ser regulados da mesma maneira que se exige do setor bancário ou comercial. Eles subestimaram a dimensão do Brasil, a liderança de Lula e a nossa capacidade de produzir provas jurídicas, a ponto de o próprio conselho de compliance reconhecer a existência do problema. Não é possível que os engenheiros da Meta só falhem para um lado e nunca para o outro.

Qual é a posição oficial do partido em relação à redução da maioridade penal?

A posição do PT permanece a mesma: contrária à redução da maioridade penal. Respeitamos a declaração do presidente Lula durante a campanha, esclarecida por ele como uma opinião pessoal, enquanto cidadão e não como diretriz institucional. No dia 13, teremos uma reunião do diretório para debater a questão, mas posições congressuais do partido exigem acúmulo e tempo. Nenhuma das 20 maiores nações do mundo que reduziram a maioridade penal obteve redução nos índices de criminalidade; não há comprovação científica dessa associação. O Congresso acerta ao exigir um debate aprofundado, que não deve ser guiado por dogmas nem pelo afogadilho eleitoral. Sou petista desde a juventude, me filiei aos 18 anos e sou católico. Pessoalmente, sou contrário à redução da maioridade e ao aborto por razões de fé, mas a minha fé privada não pode impor a ignorância à gestão das políticas públicas de um Estado laico. As mulheres pobres morrem ao praticar abortos não assistidos, enquanto as mais abastadas recorrem a serviços privados em segurança. Da mesma forma, na segurança pública, a maioridade penal não pode ser reduzida com base em dogmas, pois os crimes graves cometidos por adolescentes de 16 a 18 anos correspondem a uma parcela mínima dos índices de violência. O debate sobre a organização da nação precisa fundamentar-se na racionalidade, na ciência e no estudo de dados.

Como a participação dos novos e jovens parlamentares eleitos pelo PT pode contribuir para a governabilidade do Lula 4?

As coisas nunca foram fáceis para o PT, que sempre governou sem ter maioria automática no Congresso. No presidencialismo de coalizão brasileiro, a formação de maiorias exige articulação e capacidade política. Herdamos do governo anterior uma distorção institucional entre os Poderes, fruto da delegação da articulação política a lideranças do Congresso. Apesar de governar em condição de minoria no terceiro mandato, o presidente Lula aprovou matérias centrais, como o Gás do Povo, o Desenrola, a reforma tributária e a PEC da Segurança Pública. E também a PEC do fim da escala 6x1. Isso exigirá do presidente Lula sua reconhecida habilidade política. No entanto, precisamos construir um novo tipo de governabilidade.

Qual tipo?

O desgaste dos governos incumbentes no mundo decorre de limitações da democracia representativa frente ao neoliberalismo, que reduziu o investimento em saúde, educação e seguridade social para priorizar o superavit primário. A lógica do teto de gastos de Michel Temer exemplificou esse estrangulamento das políticas sociais em favor do mercado financeiro. A extrema-direita tenta capturar a frustração da população com discursos autoritários, mas a resposta às crises da democracia deve ser mais democracia. A nova governabilidade exige que o Estado esteja preparado para ouvir o cidadão e dialogar com suas demandas cotidianas. Hoje, os cidadãos avaliam serviços de transporte e aplicativos com facilidade, enquanto os serviços públicos essenciais ainda carecem desse nível de interação e resposta direta. O governo Lula 4.0 precisa incorporar a mobilização digital e o diálogo constante com a sociedade como parte da governabilidade e da gestão pública.

Essa mobilização pode ser replicada em outros países, considerando o cenário eleitoral internacional e as lições do Brasil para o mundo?

Uma vitória eleitoral decorre de múltiplos fatores. O "Exército do Lula" e a atuação de Janones tornaram-se símbolos ao dar unidade de ação ao campo da esquerda nas redes. O presidente Lula acompanhou a evolução da comunicação política ao longo das décadas — do rádio e do panfleto à TV e, agora, ao formato vertical no celular. Ele adaptou sua linguagem ao formato intimista das telas digitais. A televisão deixou de ser a tela única e passou a dividir a atenção com o celular. A principal lição é a necessidade de atualizar as linguagens, promover a unidade de ação no ambiente digital e manter uma interação constante com a sociedade, politizando e conectando as entregas de governo com o sentimento da população. Estamos compartilhando a experiência brasileira com partidos do campo progressista no mundo todo, destacando como foi possível enfrentar as big techs e organizar a mobilização popular no WhatsApp. O maior legado das eleições brasileiras de 2022 e 2026 para o mundo é a demonstração de que é possível derrotar a extrema-direita e o fascismo por meio da participação popular, do voto e da democracia.

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