Lula vai participar da reunião de cúpula da ASEAN

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante 1ª Reunião do Conselho Nacional para Industrialização de Minerais Críticos e Estratégicos (CIMCE), no Palácio do Planalto, Brasília - DF. - (crédito: Ricardo Stuckert)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participará da reunião de cúpula da ASEAN em Manila de 15 a 18 de novembro, ao lado de outros líderes mundiais, incluindo o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, informou o país anfitrião nesta sexta-feira (6).

"O presidente Lula participará da cúpula" como convidado do presidente do encontro, disse Dominic Imperial, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores das Filipinas para assuntos da ASEAN, a jornalistas.

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Trump, Lula e o primeiro-ministro canadense, Mark Carney, estão entre os líderes mundiais confirmados para a cúpula de Manila da Associação de Nações do Sudeste Asiático (ASEAN) e outras reuniões relacionadas, de 15 a 18 de novembro.

Lula, de 81 anos, obteve uma vitória eleitoral surpreendente no mês passado no segundo turno contra Flávio Bolsonaro. Trump descreveu a votação no Brasil como uma "vergonha".

Flávio Bolsonaro fugiu para os Estados Unidos na semana passada para iniciar um exílio autoimposto.

Os chamados parceiros de diálogo do Leste Asiático da ASEAN — China, Japão e Coreia do Sul — também estarão representados no encontro em Manila, mas Pequim ainda não anunciou seu representante oficial.

O secretário-geral da ONU, António Guterres, também deve participar, segundo o país anfitrião.